Son Dakika Haberleri: Deutsche Bank: Anlaşmasız Brexit İhtimali Yükseldi

Deutsche Bank: Anlaşmasız Brexit İhtimali Yükseldi

12 dakika önce

– Deutsche Bank, Cuma günü Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının parlamentoda üçüncü kez reddedilmesiyle, ülkenin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan çıkma ihtimalinin 5.

Deutsche Bank: Anlaşmasız Brexit İhtimali Yükseldi, System.String[]
– Deutsche Bank, Cuma günü Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının parlamentoda üçüncü kez reddedilmesiyle, ülkenin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan çıkma ihtimalinin 5.0 yüzde puan artışla yüzde 25'e yükseldiğini ve Brexit anlaşmasının onaylanma ihtimalinin yüzde 15 olduğunu duyurdu.

Banka, Birleşik Krallık'ta bir genel seçim olması ihtimalini yüzde 30 olarak açıklayan Deutsche Bank, Avam Kamarasında alınacak herhangi bir kararın hükümet tarafından yasalaştırılmayacağını öngördü.

Deutsche Bank makro ekonomisti Oliver Harvey, " Anketler, şu an gördüğümüz parlamenter çıkmaza yol açan sonuçlara benzer sonuçlar veriyor" dedi. - Istanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:03 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Deutsche Bank, Ekonomi
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