Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak kondu - Son Dakika
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Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak kondu

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Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak kondu
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Fransız havayolu şirketi Air France, İsrail'in talimatı üzerine 31 ülkenin vatandaşlığına sahip pilot ve kabin görevlilerine Tel Aviv uçuşlarında görev yasağı getirdi. Çifte vatandaşlığı bulunan personeli de kapsayan kararın arkasında, bir pilotun uçağı Ben Gurion Havalimanı'ndaki terminale çarpmaya çalıştığı yönündeki doğrulanmamış iddia bulunuyor.

Fransız havayolu şirketi Air France, İsrail'in güvenlik gerekçesiyle aldığı kararın ardından 31 ülkenin vatandaşlığına sahip pilot ve kabin görevlilerini Tel Aviv seferlerinden çıkardı. Çifte vatandaşlığı bulunan çalışanları da kapsayan uygulamanın, Dubai-Tel Aviv uçuşunda yaşandığı iddia edilen bir güvenlik girişiminin ardından hayata geçirildiği öne sürüldü.

31 ÜLKENİN VATANDAŞLARINA UÇUŞ YASAĞI

İsrail'in havacılık güvenliğine yönelik yeni düzenlemesi, Fransız havayolu şirketi Air France'ın uçuş ekiplerini etkiledi. Şirket, aralarında Cezayir, Tunus, İran ve Pakistan'ın da bulunduğu 31 ülkenin vatandaşlığına sahip personelin Tel Aviv seferlerinde görevlendirilmesini yasakladı.

Karar yalnızca yabancı uyruklu çalışanlarla sınırlı kalmadı. Fransa vatandaşlığının yanında listede bulunan ülkelerden birinin pasaportunu taşıyan pilotlar ve kabin görevlileri de uygulamanın kapsamına alındı.

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI OLAN PERSONELE UYARI

Air France yönetiminin çalışanlarına gönderdiği bildirilen şirket içi yazışmalarda, ikinci vatandaşlığı bulunan personelin bu bilgiyi yönetime iletmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Yeni düzenlemeye uymayan çalışanların disiplin yaptırımlarıyla karşılaşabileceği ifade edildi. Uygulama, Fransa'daki ayrımcılık mevzuatı bakımından da soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İSRAİL'DEN 1 EKİM'DE TALİMAT GELDİ

İsrail Ulaştırma Bakanlığının 1 Ekim'de yayımladığı belirtilen direktifle, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin vatandaşlığına sahip uçuş personelinin ülkeye gerçekleştirilen seferlerde görev almasına kısıtlama getirildi. Air France'ın aldığı kararın da söz konusu güvenlik düzenlemesinin ardından uygulamaya konulduğu bildirildi.

YASAĞIN ARKASINDAKİ ÇARPICI İDDİA

Kararın alınmasından bir gün önce yaşandığı öne sürülen olay ise dikkat çekti. İddiaya göre, 30 Eylül'de flydubai'ye ait Dubai-Tel Aviv seferinde görev yapan Umman vatandaşı yardımcı pilot, uçağın kontrolünü ele geçirerek Ben Gurion Havalimanı'ndaki bir terminale çarpmaya çalıştı.

Henüz bağımsız olarak doğrulanmayan bu iddianın, İsrail'in uçuş ekiplerine yönelik güvenlik kurallarını sıkılaştırmasında etkili olduğu ileri sürüldü.

AIR FRANCE'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

31 ülkenin vatandaşlarını ve çifte vatandaşlığı bulunan çalışanları etkileyen düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Air France yönetiminden söz konusu kısıtlamalar ve çalışanlara yönelik yaptırım ihtimali hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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