Dev mantar görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Dev mantar görenleri şaşırtıyor

28.06.2022 09:22
Dev mantar görenleri şaşırtıyor

Gümüşhane'de bir vatandaş 52 santimetre genişliğinde, 2 kilogram ağırlığındaki kızıl mantar buldu.

Gümüşhane'de bir vatandaş 52 santimetre genişliğinde, 2 kilogram ağırlığındaki kızıl mantar buldu.

Yaz aylarıyla birlikte Gümüşhane coğrafyasının neredeyse tamamında vatandaşların adeta toplamak için sıraya girdiği kızıl mantarda son yılların en büyük ve ağır mantarını esnaflık yapan Ernail Çiçek buldu. Torul ilçesine bağlı Bahçelik Köyü Kazımınkelifleri Mevkiinde bulduğu mantarı ilk gördüğünde şok olduğunu kaydeden Ernail Çiçek (52), "Daha önce de böyle büyük mantarlar bulmuştum ama bugüne kadar bulduklarım içerisinde en büyüğü bu oldu. Çapı tam 52 santimetre ve 2 kilo 15 gram da ağırlığı var" dedi.

Mantarı İkisu- Şiran karayolu kenarındaki dinlenme tesisinde vitrinde sergilediğini ifade eden Çiçek, "Mantarı gören herkes çok şaşırıyor. Bölgede çok mantar buldum ama bu büyüğü tek başınaydı. Sosyal medyaya da atınca çok isteyen oldu. Satmayı düşünmüyorum. Vitrinde sergilemeye devam edeceğim" diye konuştu.

Haziran ayı boyunca etkili olan gök gürültülü ve yağışlı havayla birlikte yüksek nem oranı nedeniyle mantar veriminin en üst seviyede olduğunu belirten Çiçek, "Bu yıl mantar yılı oldu. Yağış çok, nem yüksek. Bu mantarlar kızıl mantar dediğimiz mantar türü. İçi kahverengi ve çok lezzetli tadı vardır" ifadelerini kullandı.

(Recep Ergin - İHA)

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

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