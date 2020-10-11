DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Batman'da partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Batman'da partisinin il kongresine katıldı

11.10.2020 14:19
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Batman'da partisinin il kongresine katıldı, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'a geldi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Batman'a geldi.

Babacan bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Batman 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, iktidarın hukuku ön planda tutmadığını öne sürdü.

Kendilerinin u¨lkedeki her bir bireyin es¸it ve o¨zgu¨r vatandas¸lıgˆını savunduklarını belirten Babacan, gu¨nu¨mu¨z Tu¨rkiye'sinde hala en o¨nemli meselelerden birinin Ku¨rt meselesi olduğunu söyledi.

Yargının siyasi amac¸lara hizmet etmek ic¸in arac¸sallas¸tırıldığın iddia eden Babacan, şöyle konuştu:

"Biz, demokratik zemini daraltanlara, mes¸ru siyaset kanallarını engelleyenlere kars¸ı ısrarla siyaseti savunacagˆız. Biz oyunuza, iradenize ve hatta tu¨m sec¸tiklerinize sahip c¸ıkmak ic¸in buradayız. Bu u¨lkede kimse kimligˆinden, siyasi fikrinden, du¨s¸u¨ncesinden o¨tu¨ru¨, hic¸bir kos¸ulda ko¨tu¨ muamele go¨rmeyecek."

Ali Babacan, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, "Sec¸imlere ve sec¸im sonuc¸larına saygı go¨sterilmesi, demokrasinin temelidir. Biz, bagˆımsız ve tarafsız yargı kararı olmadan hic¸bir sec¸ilmis¸in go¨revden alınmayacagˆına so¨z veriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Gec¸en hafta ac¸ıklanan ekonomik programın Tu¨rkiye'nin fakirles¸tigˆini ilan ettiğini ileri süren Babacan, "2013 yılında 961 milyar dolara ulas¸an milli gelirimizin bu yıl 702 milyara gerileyecegˆi, aynı do¨nemde fert bas¸ına milli gelirimizin 12 bin 594 dolardan 8 bin 381 dolara du¨s¸ecegˆi ac¸ıklanmıs¸tır." diye konuştu.

Resmi Gazete, Ali Babacan, Batman, Düğün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Batman'da partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika

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