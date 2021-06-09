DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Mersin'de - Son Dakika

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Tarım Eylem Planı saha gezileri kapsamında Mersin'de sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Mersin halinde Ali Babacan'a eşi Zeynep Babacan ve partililer eşlik etti. Babacan ilk olarak Mersin Hali'ni ziyaret etti. Mersin Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen ve Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ile bir araya gelen Babacan, sektörün sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini aktardı. Halde hizmet veren Münir Özkul Kreşi ve sebze-meyve kurutma tesisinde incelemelerde bulunan Babacan, kadınların daha çok çalışma hayatında yer almalarını desteklediklerini kaydetti.