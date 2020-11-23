DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yalova İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yalova İl Kongresi'ne katıldı

23.11.2020 17:21
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yalova İl Kongresi'ne katıldı, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yalova İl Kongresi'ne katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yalova İl Kongresi'ne katıldı.

Babacan, Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, hükümeti Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve dış politika konularında eleştirdi.

Halkın refahı, hukuk ve adalet için DEVA Partisi'ni kurdukların ifade eden Babacan, "Ülkemizde adaleti, özgürlükleri ve güçlü ekonomiyi sağlayacak şu anda DEVA Partisi var. Kimse sağa, sola bakmasın. Demokrasi ve Atılım Partisindeki bu nitelikli kadrolar dışında, ülkemizin sorunlarını çözebilecek kimse yok." diye konuştu.

Türkiye'nin fay hattı üzerinde bir ülke olduğuna işaret eden Babacan, Yalova'nın 17 Ağustos 1999'da çok acı bir deprem gerçeği yaşadığını da hatırlattı.

Kongrede, Mehmet Demirhan il başkanlığına seçildi.

Babacan, daha sonra kentte sivil toplum kuruluşu ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yalova Belediyesi, Raif Dinçkök, Ekonomi, Yalova, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yalova İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika


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