DEVA Partisi'nden Deprem Anması

(ANKARA) - DEVA Partisi'nin, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, "Güvenli ve deprem dirençli şehirler inşa edilene kadar ne mücadelemizden ne de depremzedelerimizin sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"O an bir daha yaşanabilir. ve bu kez sıra bizde olabilir. Geride kalan hayatların söylediği çok net: 'Önlem alınmazsa, bedel yine hayatla ödenecek.' Güvenli ve deprem dirençli şehirler inşa edilene kadar ne mücadelemizden ne de depremzedelerimizin sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz."