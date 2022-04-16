DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki DEVA Partisi'nin ilçe binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız." dedi.

"BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEYECEK"

Öte yandan Deva Partisi Malatya İl Başkanlığı ise saldırıya uğrayan olay yeriyle ilgili fotoğraflar paylaşarak, "Pütürge ilçe binamızda yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hukuki olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tür çirkin saldırılar bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Milletimize DEVA olma yolunda biz daha da azimli kılacaktır." ifadelerine yer verdi.