DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi

16.04.2022 00:50

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin Pütürge ilçe binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu ifade ederek, "Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki DEVA Partisi'nin ilçe binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız." dedi.

Ali Babacan: Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunuldu

"BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEYECEK"

Öte yandan Deva Partisi Malatya İl Başkanlığı ise saldırıya uğrayan olay yeriyle ilgili fotoğraflar paylaşarak, "Pütürge ilçe binamızda yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hukuki olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tür çirkin saldırılar bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Milletimize DEVA olma yolunda biz daha da azimli kılacaktır." ifadelerine yer verdi.

DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı
Ali Babacan: Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunuldu
Ali Babacan: Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunuldu
Ali Babacan: Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunuldu
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Deva Partisi, Ali Babacan, Malatya, Medya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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