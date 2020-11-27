Develi'de 50 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika

Develi'de 50 bin fidan dağıtıldı
27.11.2020 15:41
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Develi Belediyesine verilen 50 bin çam fidanı belediye ekiplerince muhtarlara ve Develililere dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Develi Belediyesine verilen 50 bin çam fidanı belediye ekiplerince muhtarlara ve Develililere dağıtıldı.
Daha yeşil Develi için ağaçlandırma ve fidan dağıtma çalışmalarına sürekli devam edileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Her konuda olduğu gibi Develimizin yeşillendirilmesinde de bakanlığımızın imkanlarını bizlere ulaştıran Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız hemşerimiz Mustafa Aksu'ya hemşerilerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ
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