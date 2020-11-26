Develi'de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ediyor - Son Dakika

Develi'de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ediyor

26.11.2020 16:43
Develi'de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ediyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgınını engellemek adına ülke genelinde uyguladığı maske, sosyal mesafe ve temizlik tedbirlerine Develi'de de uyulması için İlçe protokolü denetlemelerine devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgınını engellemek adına ülke genelinde uyguladığı maske, sosyal mesafe ve temizlik tedbirlerine Develi'de de uyulması için İlçe protokolü denetlemelerine devam ediyor.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu, Develi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Ganioğlu ve Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu ile birlikte Aşı Everek Mahallesi esnafına ziyarette bulunarak alınan tedbirlere hassasiyetle uyulması için hatırlatmalarda bulundu.

Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının hem hayati hem de çok kolay olduğunu ısrarla vurgulayan Kaymakam Duru "Şimdi eğer bu tedbirleri uygulamazsak ilerde daha ağır tedbirleri uygulamaya mecbur kalabiliriz. Sadece sizlerin tedbirleri uygulaması yetmiyor aynı zamanda tedbirleri uygulamayanları da güzelce uyarmamız gerekmektedir" dedi.

Salgının artış gösterdiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizi korumanın en kolay yolu olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymamız büyük önem arz etmektedir" dedi. - KAYSERİ

Develi'de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ediyor
Develi'de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ediyor
Develi'de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Cabbar, Koronavirüs, Develi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Develi'de ilçe protokolü tedbirleri denetlemeye devam ediyor - Son Dakika


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