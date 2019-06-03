Develi Kaymakamı Murat Duru Gönül Almak İçin 50 km yol gitti

Develi'de iki ayrı iftar yemeğine davet edilen Kaymakam Murat Duru, iftar davetine katılamayacağı Sarıkaya Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların gönlünü aldı.

Develi'de iki ayrı iftar yemeğine davet edilen Kaymakam Murat Duru, iftar davetine katılamayacağı Sarıkaya Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların gönlünü aldı.



Develi Kaymakamı Murat Duru, dün hem Şıhlı hem de Sarıkaya Mahallesi sakinlerinden iftar daveti aldı. Şıhlı Mahallesi'nin iftar davetine katılacak olan Kaymakam Duru, 50 kilometre uzaklıktaki Sarıkaya Mahallesi'ne iftar öncesinde giderek vatandaşlarla sohbet ederek gönüllerini aldı. Sohbet sırasında vatandaşların taleplerini de dinleyen Kaymakam Duru, "Develimize en uzak mesafede Adana sınırındaki Sarıkaya Mahallemizi ve mahallemizin mezrası Karapınar'ı ziyaret ettik. Ziyarette güzel insanlarımızla samimi ve içten sohbetle birlikte onların sorunlarını dinledik. Ayrıca İnsanlarımızın yaklaşan Ramazan bayramlarını kutladık. Sevgiyle saygıyla el ele Devlet-millet kaynaşmasının en güzel ve anlamlı örneğin vermeye çalıştık"dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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