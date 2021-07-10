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Devlet desteğiyle yer fıstığı işleme tesisi kuran aile, 50 kişiye de istihdam sağladı - Son Dakika

Devlet desteğiyle yer fıstığı işleme tesisi kuran aile, 50 kişiye de istihdam sağladı

10.07.2021 12:30

Osmaniye'de çiftçilikle uğraşan aile, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde verdiği hibeyle yer fıstığı işleme ve paketleme tesisi kurdu.

Osmaniye'de çiftçilikle uğraşan aile, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde verdiği hibeyle yer fıstığı işleme ve paketleme tesisi kurdu.

Yaklaşık 16 yıl önce Şırnak'tan Osmaniye'ye gelen ve yer fıstığı üretimiyle uğraşan Oflaz ailesi, devletin sağladığı hibeyle kurduğu tesiste yıllık 5-6 bin ton yer fıstığı işleme ve paketleme kapasitesine ulaştı.

Daha önce ürettikleri yer fıstıklarını sadece Osmaniye ve çevre illere gönderebilen aile, tesis sayesinde yer fıstığını işleyip paketleyerek Türkiye'nin her yerine pazarlayabiliyor.

Fabrikanın genel müdürü Mehmet Oflaz, AA muhabirine, babasının Şırnak'ta çiftçilik yaparken 16 yıl önce Osmaniye'ye geldiğini ve o günden beri yer fıstığı üretimi yaptıklarını söyledi.

Daha önce ürettikleri yer fıstığını Osmaniye ve çevre illerdeki kurumlara pazarlamaya başladıklarını dile gerinen Oflaz, "Bir zaman sonra işleri büyütüp tüm Türkiye hatta yurt dışına açılabilme hedefinde iyi bir tesis yapmayı hedefledik. Tarım ve Orman Bakanlığına başvurduk. Buna istinaden kırsal kalkınma desteğinden yararlanarak bu tesisi kurduk. Artık daha kurumsal ve büyük firmalara üretim yaparak ürün satabilir hale geldik. Yıllık üretim kapasitemiz 5 bin ila 6 bin ton civarında." dedi.

Tesisin maliyetinin 1 milyon 250 bin lira olduğunu ve bunun yüzde 50'sinin Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe olarak verildiğini aktaran Oflaz, "İşlerin yoğun olduğu sezonlarda 50-60 kişiye istihdam sağlıyoruz. Diğer tarım faaliyetlerimizle birlikte ortalama 100 kişiye iş imkanı veriyoruz. İleride tesisimizi daha da büyütme şansımız olursa daha fazla insana istihdam sağlamayı çok istiyoruz. İlerideki hedefimiz, tesisi büyüterek ihracata yönelmek." ifadelerini kullandı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut da Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımları 13. dönem başvurularına Osmaniye'den 11 firmanın katıldığını söyledi.

Bu firmalardan 7'sinin hibe almaya hak kazandığını kaydeden Bulut, "Devletimiz 2020 yılı 13. etap başvuruları kapsamında 7 tesise 6 milyon liranın üzerinde hibe desteği gerçekleştirdi ve bu paraları işletme sahiplerine ödedik. Bu işletmemizde 1 milyon 250 bin liralık yatırımının yüzde 50'sini bakanlık olarak ödedik ve hizmete açılmasına vesile olduk. Bakanlık olarak işini büyütmek ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve istihdama katkı sağlamak isteyen tüm yatırımcılara ve üreticilere her zaman desteklerimiz sürecektir." diye konuştu.

Devlet desteğiyle yer fıstığı işleme tesisi kuran aile, 50 kişiye de istihdam sağladı
Devlet desteğiyle yer fıstığı işleme tesisi kuran aile, 50 kişiye de istihdam sağladı
Devlet desteğiyle yer fıstığı işleme tesisi kuran aile, 50 kişiye de istihdam sağladı
Devlet desteğiyle yer fıstığı işleme tesisi kuran aile, 50 kişiye de istihdam sağladı

İstihdam, Osmaniye, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle yer fıstığı işleme tesisi kuran aile, 50 kişiye de istihdam sağladı - Son Dakika


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