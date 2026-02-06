Devlet, Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Vermeye Devam Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'daki temasları kapsamında şehit yakınları ve gazi derneklerini ziyaret ederek, devletin sunduğu sosyal destek hizmetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile birlikte sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve Erzurum Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Demir ile dernek faaliyetleri üzerine görüştü.

Dernek yönetim kurulu üyeleri ile şehit yakınlarının da hazır bulunduğu görüşmelerde dernek başkanları, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler. Tarıkdaroğlu, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, "Devletimiz, şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındadır. Onları her alanda desteklemeye, sosyal haklarını ve yaşam standartlarını en üst seviyede korumaya devam edeceğiz. Sosyal hizmetlerimizi çözüm odaklı bir anlayışla, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktaya ulaştırmak temel önceliğimizdir." dedi.

Bakan Göktaş 7 Şubat'ta Erzurum'da Olacak

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 7 Şubat Cumartesi günü Erzurum'a geleceğini ve şehirde bir dizi önemli program gerçekleştireceğini söyledi. Bakan Göktaş'ın ziyaretine ilişkin ayrıntıları aktaran Tarıkdaroğlu, şöyle konuştu: "Sayın Bakanımız, Erzurum ziyareti kapsamında sosyal hizmetler alanında hayata geçirdiğimiz projelere yönelik çok önemli programlara katılacak. Özellikle yatırım programına aldığımız ve yapımını titizlikle planladığımız Erzurum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yerleşkesinde bizzat saha ziyareti ve incelemelerde bulunacak. Bu proje, bölgedeki yaşlı bakım hizmetlerimizin kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını güçlendirecek olan Engelsiz Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını da Sayın Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı iş birliğinde, HİS Kültür ve Sanat Derneği tarafından hazırlanan 'Medd-Up' gösterisi de bu özel program çerçevesinde Erzurumlu hemşehrilerimizle buluşacak. Bu etkinliğimizde şehit yakınlarımız, gazilerimiz, koruma altındaki çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımızla bir arada olmayı, toplumsal birlikteliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz."

Temasları çerçevesinde Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u da makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, kentteki genel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise tüm sosyal hizmet taleplerinin saha çalışmalarıyla yerinde takip edildiğini vurguladı. - ERZURUM