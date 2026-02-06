Devlet, Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Vermeye Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Devlet, Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Vermeye Devam Edecek

Devlet, Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Vermeye Devam Edecek
06.02.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da şehit yakınları ve gazi derneklerine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında devletin sosyal destek hizmetlerinin süreceğini vurguladı. Tarıkdaroğlu, şehit aileleri ve gazilere her alanda destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, 7 Şubat'ta Erzurum'a gelecek olan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal hizmet projelerine katılacağı duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'daki temasları kapsamında şehit yakınları ve gazi derneklerini ziyaret ederek, devletin sunduğu sosyal destek hizmetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile birlikte sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve Erzurum Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Demir ile dernek faaliyetleri üzerine görüştü.

Dernek yönetim kurulu üyeleri ile şehit yakınlarının da hazır bulunduğu görüşmelerde dernek başkanları, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler. Tarıkdaroğlu, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, "Devletimiz, şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındadır. Onları her alanda desteklemeye, sosyal haklarını ve yaşam standartlarını en üst seviyede korumaya devam edeceğiz. Sosyal hizmetlerimizi çözüm odaklı bir anlayışla, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktaya ulaştırmak temel önceliğimizdir." dedi.

Bakan Göktaş 7 Şubat'ta Erzurum'da Olacak

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 7 Şubat Cumartesi günü Erzurum'a geleceğini ve şehirde bir dizi önemli program gerçekleştireceğini söyledi. Bakan Göktaş'ın ziyaretine ilişkin ayrıntıları aktaran Tarıkdaroğlu, şöyle konuştu: "Sayın Bakanımız, Erzurum ziyareti kapsamında sosyal hizmetler alanında hayata geçirdiğimiz projelere yönelik çok önemli programlara katılacak. Özellikle yatırım programına aldığımız ve yapımını titizlikle planladığımız Erzurum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yerleşkesinde bizzat saha ziyareti ve incelemelerde bulunacak. Bu proje, bölgedeki yaşlı bakım hizmetlerimizin kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını güçlendirecek olan Engelsiz Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını da Sayın Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı iş birliğinde, HİS Kültür ve Sanat Derneği tarafından hazırlanan 'Medd-Up' gösterisi de bu özel program çerçevesinde Erzurumlu hemşehrilerimizle buluşacak. Bu etkinliğimizde şehit yakınlarımız, gazilerimiz, koruma altındaki çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımızla bir arada olmayı, toplumsal birlikteliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz."

Temasları çerçevesinde Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u da makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, kentteki genel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise tüm sosyal hizmet taleplerinin saha çalışmalarıyla yerinde takip edildiğini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devlet, Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Vermeye Devam Edecek - Son Dakika

Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

08:27
Suudi Arabistan’a giden En-Nesyri’den Fener taraftarını delirten sözler
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
08:25
Yeni transferler yok Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Yeni transferler yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 08:58:26. #7.11#
SON DAKİKA: Devlet, Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Vermeye Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.