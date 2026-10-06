Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip - Son Dakika
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Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip

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Devran döndü! Türkiye\'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA\'lara talip
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Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarıyla Türk İHA üreticilerini doğrudan etkileyen Kanada'dan yıllar sonra dikkat çeken bir hamle geldi. Ottawa yönetimi, Türkiye'den orta irtifada uzun süre havada kalabilen gözetleme İHA'ları almak için erken aşama görüşmelere başladı.

Bir zamanlar Türkiye'ye savunma sanayii alanında kısıtlamalar uygulayan Kanada, rotasını Türk savunma teknolojisine çevirdi. Ottawa'nın Türk yapımı İHA'larla ilgilendiği ve olası satın alma için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

KANADA TÜRK İHA'LARI İÇİN MASAYA OTURDU

Kanada'nın ilgisinin orta irtifada uzun süre havada kalabilen gözetleme İHA'larına yönelik olduğu belirtiliyor. Konuya ilişkin Middle East Eye'ye konuşan Kanadalı bir yetkili, "Kanada, gözetleme amacıyla orta irtifada uzun süre havada kalabilen insansız hava araçları satın almakla ilgileniyor" dedi. 

YILLAR ÖNCE TÜRKİYE'YE KISITLAMA GETİRMİŞTİ

Kanada, 2019'da Türkiye savunma ürünlerine yönelik ihracat izinlerini askıya almıştı. Bu karar özellikle Baykar ve TUSAŞ'ı etkiledi. Türk İHA'larında Kanada merkezli L3Harris Wescam tarafından üretilen elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleri kullanılıyordu. Kısıtlamaların ardından Türk savunma şirketleri alternatif sistemlere yöneldi ve yerli üretim çalışmalarını hızlandırdı.

 Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip

ŞİMDİ TÜRK SAVUNMA SANAYİİYLE İŞ BİRLİĞİ ARIYOR

Aradan geçen yılların ardından tablo tersine döndü. Kanada bu kez Türkiye'den savunma teknolojisi temin etme seçeneğini değerlendiriyor. Kanada Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr da Türkiye ile iş birliği yapılabilecek alanlar arasında mühimmat üretimi, insansız hava araçları ve İHA karşıtı sistemleri gösterdi. Fuhr, Kanada'nın yeni savunma yaklaşımını "Stratejimiz 'üret, ortak ol, satın al'dır" sözleriyle anlattı. 

Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
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