Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

17.10.2020 21:10
Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesi Eğerci yol ayırımında sürücü Y.Ö. idaresindeki 67 NE 712 plakalı Hyundai marka aracın yolda başıboş gezen büyükbaş hayvana çarpası neticesinde araç şarampole devrilirken, sürücü Y.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK

Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı
Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı
Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Devrek İlçesi, Zonguldak, Eğerci, Devrek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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