Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
1 saat önce
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'nın Tavşanlı
ilçesinde sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada araca sıkışarak ağır yaralanan Ferlikaş, çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy
beldesi girişinde meydana geldi. Sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği domates yüklü 43 AAC 020 plakalı kamyon şarampole devrildi. Sürücü Ferlikaş, kazada yan yatan araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince uzun süren uğraşların ardından ağır yaralı olarak çıkarılan Ferlikaş, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Tahya
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