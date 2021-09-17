Devrilen traktörün altında kalan beş çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te, kullandığı traktörün tarla sürerken devrilmesi sonucu altında kalan beş çocuk babası hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beş çocuk babası 44 yaşındaki Kemal Tunç, tarlasını sürerken üzerindeki bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Kemal Tunç'un devrilen traktörün altında kaldığını fark eden yakınları ile mahalle halkı, durumu 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede beş çocuk babası Kemal Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Tunç'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ise göz yaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Cenazenin Narlıca Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP