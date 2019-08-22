Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
7 dakika önce
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:50 Kaynak: AA
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ramazan Şenses (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Ulukışla-Yayla köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan Şenses, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şenses'in cesedi, Altunhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine 19 kişi İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi