Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

7 dakika önce

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ramazan Şenses (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Ulukışla-Yayla köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan Şenses, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şenses'in cesedi, Altunhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Altunhisar, Ulukışla, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:50 Kaynak: AA
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