Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
1 saat önce
Kayseri'de, tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:59 Kaynak: İHA
'de, tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Develi
ilçesine bağlı Şahmelik mahallesinde tarla süren Yusuf S. 38 FR 776 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole yuvarlandı. Taklalar atan traktörün altında kalan Yusuf S. olay yerinde hayatını kaybederken, Cumhuriyet Savcısı
ve jandarma kaza yerinde inceleme yaptı.
Yapılan incelemenin ardından Yusuf S.'nin cenazesi Develi Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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