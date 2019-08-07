Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

1 saat önce

Kayseri'de, tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü, System.String[]
Kayseri'de, tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şahmelik mahallesinde tarla süren Yusuf S. 38 FR 776 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole yuvarlandı. Taklalar atan traktörün altında kalan Yusuf S. olay yerinde hayatını kaybederken, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma kaza yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Yusuf S.'nin cenazesi Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:59 Kaynak: İHA
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