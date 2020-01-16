Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

6 saat önce

Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih Bayındır (62) yönetimindeki 79 AF 836 traktör, merkeze bağlı Oylum Mahallesi'nden Arpakesmez köyüne giderken devrildi. Traktörün altında kalan Mehmet Fatih Bayındır olay yerinde hayatını kaybet etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

Mehmet Fatih, Bayındır, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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