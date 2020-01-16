Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Devrilen traktörün sürücüsü öldü
6 saat önce
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih Bayındır (62) yönetimindeki 79 AF 836 traktör, merkeze bağlı Oylum Mahallesi'nden Arpakesmez köyüne giderken devrildi. Traktörün altında kalan Mehmet Fatih Bayındır olay yerinde hayatını kaybet etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS
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