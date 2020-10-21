Devrilme tehlikesi olan TIR'daki somunlar yola saçıldı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, virajda devrilmek üzere olan TIR'ın üstü açık dorsesindeki yüzlerce somun, yola saçıldı. Bu sırada yoldan geçen araç olmamasıyla olası kaza önlendi.

Kentte S.Y. (45), 34 DBB 845 çekici, 78 BL 637 dorse plakalı TIR ile 1915 Çanakkale Köprüsü inşasından artan somunları Gebze'ye götürmek üzere yola çıktı. S.Y., saat 15.00 sıralarında, Keşan'dan Malkara yönüne dönüş sırasında TIR ile virajda devrilme tehlikesi geçirdi. Bu sırada üstü açık dorsedeki yüzlerce somun, yola saçıldı. Bu anlarda yoldan geçen araç olmamasıyla olası kaza önlendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, Karayolları ekiplerinin savrulan somunları yoldan toplamasının ardından normale döndü.