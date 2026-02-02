Deyrizor'da Toplu Mezar Bulundu

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Elbukemal'de toplu mezar bulunduğu belirtildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde olaya ilişkin bilgi verildi.
Güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Elbukemal'in Havi el-Mücavide kırsalında kimliği belirsiz 7 kişinin kalıntılarının yer aldığı toplu bir mezar bulunduğu ifade edildi.
Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
