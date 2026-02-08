Dezavantajlı Çocuklara Spor Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dezavantajlı Çocuklara Spor Desteği

Dezavantajlı Çocuklara Spor Desteği
08.02.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 'Umutlu Yarınlar Projesi' ile dezavantajlı çocuklar kötü alışkanlıklardan korunuyor.

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi", dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıklardan koruyor

Geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında, dezavantajlı çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla açılan salon hokeyi kursuna 40 sporcu katılıyor.

Çocuklar ve gençler, antrenör Mehmet Sezer gözetiminde düzenli antrenman yapıyor.

Antrenör Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun çocuklar ve gençler üzerinde çok yönlü olumlu etkiler oluşturduğunu söyledi.

Spor sayesinde çocukların teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını belirten Sezer, "Sporla çocukları teknolojiden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Spor yapan çocuk daha özgüvenli ve daha katılımcı oluyor. Bu sayede onların kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Ailelerimizin desteğiyle çocuklarımızı en iyi yerlere getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sezer, spora başlayan çocukların okula bağlılıklarının arttığını ve disiplinli bir yaşam tarzı kazandıklarını gözlemlediklerini ifade ederek, bazı dezavantajlı sporcuların Hokey Milli Takımı seçmelerine davet edildiğini söyledi.

Çocuklara sporun yanında hayat dersi de verdiklerini aktaran Sezer, "Amacımız onları suçtan ve kötü çevrelerden uzak tutmak." dedi.

Hokey kursuna katılan 14 yaşındaki Sevcan Yılmaz da spor sayesinde özgüveninin arttığını ve arkadaş çevresinin genişlediğini belirterek, Hokey Milli Takımı'nda yer alabilmek için azimle çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dezavantajlı Çocuklara Spor Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

13:33
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 13:53:37. #7.11#
SON DAKİKA: Dezavantajlı Çocuklara Spor Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.