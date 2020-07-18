Dezavantajlı kadınların hayatı el emeği ve doğal ürünler pazarıyla değişti - Son Dakika

Dezavantajlı kadınların hayatı el emeği ve doğal ürünler pazarıyla değişti

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesince hayata geçirilen Kadın Emeği ve Doğal Ürünler (KEDÜP) Pazarı Projesi çerçevesinde bir araya gelen dezavantajlı kadınlar, ürettikleri el işi ve doğal ürünleri satarak aile bütçesine katkı sunarken sosyalleşme fırsatı da buluyor.

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesince hayata geçirilen Kadın Emeği ve Doğal Ürünler (KEDÜP) Pazarı Projesi çerçevesinde bir araya gelen dezavantajlı kadınlar, ürettikleri el işi ve doğal ürünleri satarak aile bütçesine katkı sunarken sosyalleşme fırsatı da buluyor.

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Karaköprü Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve maddi kazanç sağlaması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda dezavantajlı kadınların evlerinde ürettikleri doğal ürünleri satabilmeleri için Çankaya Mahallesi'ndeki Yaşam Sokağı'nda pazar kuruldu.

Proje kapsamında burada bir araya gelen 25 kadın, pazarda açtıkları stantlarda el işi göz nuru ürünleri, evde saksılarda yetiştirdikleri çiçekleri ve kışın evde yaptıkları yöresel ürünler sebze kurusu, turşu, salça, komposto ve reçelleri satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Pazarda stant açan, 3'ü çölyak hastası 5 çocuk annesi Türkan Çoban, AA muhabirine, pazarda, evde yaptıkları doğal ürünleri satma fırsattı bulduklarını söyledi.

Normalleşme sürecinin ardından işlerinin açıldığını belirten Çoban, çocukları çölyak hastası olduğu için çölyak hastalarına yönelik ürünler hazırlayıp satışa sunduğunu ifade etti.

Türkan Çoban, pazar sayesinde ev ekonomisine de katkı sunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Kentte kadınların para kazanacağı veya ürünlerini satacak bir pazar yok. KEDÜP kentte bir ilk, burada kadınlar olarak evde yaptığımız doğal ürünleri hem satabiliyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Burada yaklaşık 30 kadın bulunuyor. Onlar evde yaptıkları ürünleri getirip satıyor ve para kazanıyor. Üç çocuğum çölyak hastası ve çok sıkıntı yaşıyoruz. Açtığım stantta glütensiz ürünler ve yiyecekler hazırlıyorum. Hem çocuklarım mutlu oluyor hem de para kazanıyorum. Koronavirüs nedeniyle bir süreliğine işlerimize ara verdik, normalleşmeyle işlerimizde açılmaya başladı. Pazarın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"Çok güzel dostluklar kuruyoruz"

Pazarda şalgam suyu satan Huda Ayan ise üniversite eğitimi için geldiği kentte evinde yaptığı doğal ürünleri pazarda satarak para kazandığını belirtti.

Vatandaşların doğal ürünlere ilgisinin arttığını dile getiren Ayan, şöyle konuştu:

"Üniversite eğitimi için Şanlıurfa'ya geldim. Eğitimimi tamamladıktan sonra yüksek lisansa başladım. Burada memleketime özgü ürünleri yapıp satıyorum. Adana'nın meşhur ev şalgam suyunu, reçelini yapıp satışa sunuyorum. Kazandığımla hem eğitimim için hem de aileme katkı sunuyorum. Bunun yanında burada çok güzel dostluklar kuruyoruz. Stant kuran kadınlar bir aile gibi birbirlerine yardımcı oluyor. Birinin işi olduğu zaman onun standına bakıyoruz. Bunun yanında sosyalleşiyoruz. Yeni dostluklar kuruyoruz. Gelen insanlar da buradan çok memnun ayrılıyor. Kadınlara yönelik bunun gibi pazarlara ihtiyaç var. İnşallah sayıları artar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

"Öz güven kazandım"

Pazarda el işi ürün satan Pakize Karaca da kendi işinin sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Yaptığı işle kendisini çevresinde ispatladığını aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Buraya gelmeden önce sıkıntılar yaşıyordum. Bu işi yapacağım söylediğimde çevrem tepki gösterdi fakat ben yılmadım ve evimde yaptığım ürünleri getirip burada satmaya başladım. Pazarın ve işin bana katkısı çok oldu. Kendime olan güvenim arttı. Çevreme neleri ispatlayabildiğimi gösterdim. Şu an güzel işler yapıyorum. Kazandığımla çocuklarıma harçlık ve ailemin bütçesine katkı sunuyorum. İşlerimizde virüs nedeniyle bir durgunluk yaşandı fakat yavaş yavaş açılıyor."

Şanlıurfa, Karaköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dezavantajlı kadınların hayatı el emeği ve doğal ürünler pazarıyla değişti - Son Dakika
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