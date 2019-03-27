Son Dakika Haberleri: Dha Dış – ABD'de 'Boeing 737 Max 8' Motor Arızası Nedeniyle Acil İniş Yaptı

Dha Dış – ABD'de 'Boeing 737 Max 8' Motor Arızası Nedeniyle Acil İniş Yaptı

1 saat önce

Etiyopya ve Endonezya'da düşen ve yüzlerce kişinin öldüğü kazalarda kullanılan 'Boeing 737 Max 8' model yolcu uçağının Orlando Uluslararası Havalimanı'na motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı açıklandı.

Dha Dış – ABD'de 'Boeing 737 Max 8' Motor Arızası Nedeniyle Acil İniş Yaptı, System.String[]
Etiyopya ve Endonezya'da düşen ve yüzlerce kişinin öldüğü kazalarda kullanılan 'Boeing 737 Max 8' model yolcu uçağının Orlando Uluslararası Havalimanı'na motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı açıklandı. 

Southwest Havayolları şirketi, uçağın kalkıştan hemen sonra motorlardan birisinde çıkan arıza sonucu Florida'daki Orlando Havalimanı'na iniş yaptığını açıkladı. Uçağın kabin ekiplerinin gerekli tedbirleri aldıktan sonra protokole uygun şekilde güvenli bir iniş yaptığını açıklayan firma, uçağın Orlando bakım tesisine gönderilip, Federal Havacılık Kurumu tarafından inceleneceğini belirtti. 

Boeing 737 Max 8 model yolcu uçağının, Etiyopya ve Endonezya'da yaşanan kazaların ardından, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede uçuşu yasaklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:50 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Neden Başörtüsü Taktığını Açıkladı Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 11:09:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış – ABD'de 'Boeing 737 Max 8' Motor Arızası Nedeniyle Acil İniş Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]