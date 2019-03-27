Dha Dış – ABD'de 'Boeing 737 Max 8' Motor Arızası Nedeniyle Acil İniş Yaptı
1 saat önce
Etiyopya ve Endonezya'da düşen ve yüzlerce kişinin öldüğü kazalarda kullanılan 'Boeing 737 Max 8' model yolcu uçağının Orlando Uluslararası Havalimanı'na motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı açıklandı.
Etiyopya
ve Endonezya'da düşen ve yüzlerce kişinin öldüğü kazalarda kullanılan 'Boeing 737
Max 8' model yolcu uçağının Orlando
Uluslararası Havalimanı'na motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı açıklandı.
Southwest Havayolları şirketi, uçağın kalkıştan hemen sonra motorlardan birisinde çıkan arıza sonucu Florida
'daki Orlando Havalimanı'na iniş yaptığını açıkladı. Uçağın kabin ekiplerinin gerekli tedbirleri aldıktan sonra protokole uygun şekilde güvenli bir iniş yaptığını açıklayan firma, uçağın Orlando bakım tesisine gönderilip, Federal Havacılık Kurumu tarafından inceleneceğini belirtti.
Boeing 737 Max 8 model yolcu uçağının, Etiyopya ve Endonezya'da yaşanan kazaların ardından, Türkiye
dahil olmak üzere çok sayıda ülkede uçuşu yasaklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:50 Kaynak: DHA
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