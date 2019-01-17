Dha Dış -Bakan Soylu, Doha Polis Akademisi Mezuniyet Törenine Katıldı
1 saat önce
– Çeşitli temaslarda bulunmak için Katar'ın başkenti Doha'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından Doha Askeri Havaalanı'nda karşılandı.
– Çeşitli temaslarda bulunmak için Katar
'ın başkenti Doha
'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından Doha Askeri Havaalanı'nda karşılandı. Soylu, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha Polis Akademisi
Birinci Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
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-Soylu'nun katıldığı polis mezuniyet töreninden görüntüler - Katar
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
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