Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çekiçle Soyguna Gitti, Önce Biber Gazı Ardından Dayak Yedi

Dha Dış - Çekiçle Soyguna Gitti, Önce Biber Gazı Ardından Dayak Yedi

1 saat önce

– Elinde çekiçle dükkan soymaya giden hırsız, çalışanın yüzüne sıktığı biber gazı içeren sprey yüzünden kontrolünü kaybedince, dükkan çalışanından ve o sırada dükkana giren bir müşteriden dayak yedi.

Dha Dış - Çekiçle Soyguna Gitti, Önce Biber Gazı Ardından Dayak Yedi, System.String[]
– Elinde çekiçle dükkan soymaya giden hırsız, çalışanın yüzüne sıktığı biber gazı içeren sprey yüzünden kontrolünü kaybedince, dükkan çalışanından ve o sırada dükkana giren bir müşteriden dayak yedi.

Olay Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde yer alan Kıştım şehrinde meydana geldi. Dükkanın güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, dükkana giren hırsızın elindeki çekiçle dükkandaki çalışana saldırmaya çalıştığı görülüyor. Çalışan kendini korumak için tezgahın yanında bulunan odaya saklanmaya çalışıyor ve odanın kapısını kapatmadan önce hırsızın yüzüne biber gazı sıkmayı başarabiliyor. Daha sonra hırsızın sprey yüzünden kontrolünü kaybetmesinden faydalanan dükkan çalışanı, odadan çıkarak hırsızın elindeki çekici almaya çalışıyor. Hırsız elindeki çekici rasgele savurmaya başlayınca dükkan çalışanı korkup, yine odaya geri dönüyor. Bu sırada dükkana giren bir müşteri de elinde çekiç olan hırsızı görünce olayı anlayarak, yakınında bulunan bir sandalye ile hırsızın kafasına vurmaya başlıyor. Ardından, içerdeki sesleri duyan dükkan çalışanı odadan tekrar çıkıyor ve müşteri ile birlikte hırsızı dövmeye devam ediyor.

Yerel medyada, olay yerine çağrılan polisin, direnecek gücü kalmayan hırsızı kolayca gözaltına aldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Çekiçli hırsızın dükkandan içeri girmesi

Dükkandaki çalışana saldırmaya çalışması

Çalışanın tezgahın yanında bulunan odaya saklanmaya çalışırken hırsızın suratına sprey sıkması

Çalışanın, spreyden etkilenen hırsızın elinden çekici alma denemesi

Çekici alamayan çalışanın tekrar odaya kaçması

Dükkana gelen müşterinin olayı anlayarak hırsıza sandalye ile saldırması

Odadan çıkan çalışanın müşteri ile beraber hırsızı dövmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:12 Kaynak: DHA

Çelyabinsk, Rusya Federasyonu, Güncel
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