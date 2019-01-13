Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çipras Savunma Bakanlığı İçin Güvenoyu İsteyeceğini Açıkladı

Dha Dış - Çipras Savunma Bakanlığı İçin Güvenoyu İsteyeceğini Açıkladı

1 saat önce

Yunanistan'da Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos "Makedonya" adı konusundaki anlaşmazlığı sonucunda hükümetten ayrılması üzerine, Başbakan Aleksis Çipras güvenoyu isteyeceğini açıkladı, Savunma Bakanlığından ayrılan Panos Kammenos'un...

Dha Dış - Çipras Savunma Bakanlığı İçin Güvenoyu İsteyeceğini Açıkladı, System.String[]
Yunanistan'da Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos "Makedonya" adı konusundaki anlaşmazlığı sonucunda hükümetten ayrılması üzerine, Başbakan Aleksis Çipras güvenoyu isteyeceğini açıkladı, Savunma Bakanlığından ayrılan Panos Kammenos'un yerine ise Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'i atadı.

Çipras güvenoyu isteyeceğini açıklarken, "Dört yıl boyunca samimi ve temiz bir işbirliğimiz oldu, ancak değişik siyasi ailelerden geldiğimiz herkesçe bilinen bir şey. Birlikte birçok şey başardık. Ülkeyi memorandumlardan çıkardık, zayıf kitlelere destek olduk, adaletin uygulanmasına önem verdik. Bütün bunlar için Panos Kammenos'a teşekkür etmek isterdim. Bana sunduğu istifa kararını kabul ettim, yerine Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis atandı. Ülkemizin çevrede güvenlik sağlayan bir güç olması hedefimizdir. Bu konuda yapılması gerektiğine inandıklarımı sonuna kadar destekleyeceğim. Seçimlerin gerçekleşeceği Ekim ayına kadar çizdiğimiz programı yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Güvenoyu ile ilgili çalışmaların Salı günü başlaması ve Perşembe günü tamamlanması bekleniyor. - Chokona

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

Makedonya, Yunanistan, Güncel
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