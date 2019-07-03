DHA DIŞ - DHA DIŞ - Şentop, Moskova'da büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluştu

Buluşmada Şentop'tan, Türk-Rus evliliklerinden doğan ve çifte vatandaş olan erkek çocuklarının, Rusya ve Türkiye arasında bir anlaşma olmadığı için iki ülkede de askerlik yapmak zorunda olduğu ve bu konunun ele alınması gerektiği rica edildi.

Öte yandan konuşmasında vize serbestisi konusuna da değinen Şentop, "Vize serbestisi ilk etapta sağlanacak. Dün Matviyenko ile görüşmemizde kendisi bunu ifade etti. Sayın Putin'e bir kararname hazırlığında içinde olduğunu, çok yakında bunu açıklayacağını söyledi. Bundan sonra tamamen 2010'dan itibaren başlamış olan vize serbesti statüsüne döndürmek için diğer aşamaları da yavaş yavaş tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Şentop'un vatandaşlarla buluşmasından soru-cevap görüntüleri

-Ardından yaptığı kısa konuşma