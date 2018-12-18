Dha Dış - Elektrikli Araca Benzin Doldurmak İsteyen Sürücü, Sırada Bekleyenleri Kahkahaya...
3 saat önce
Ha DIŞ - Elektrikli araca benzin doldurmak isteyen sürücü, sırada bekleyenleri kahkahaya boğdu(Tür: Dış)
Ha DIŞ - Elektrikli araca benzin doldurmak isteyen sürücü, sırada bekleyenleri kahkahaya boğdu
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:03 Kaynak: DHA
Elektrikli Araca Benzin Doldurmaya Çalışan Kadın Sürücü Görenleri Kahkahaya Boğdu
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