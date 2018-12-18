Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Elektrikli Araca Benzin Doldurmak İsteyen Sürücü, Sırada Bekleyenleri Kahkahaya...

Dha Dış - Elektrikli Araca Benzin Doldurmak İsteyen Sürücü, Sırada Bekleyenleri Kahkahaya...

3 saat önce

Ha DIŞ - Elektrikli araca benzin doldurmak isteyen sürücü, sırada bekleyenleri kahkahaya boğdu(Tür: Dış)

Ha DIŞ - Elektrikli araca benzin doldurmak isteyen sürücü, sırada bekleyenleri kahkahaya boğdu

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:03 Kaynak: DHA

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