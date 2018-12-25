Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı

Dha Dış - Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı

1 saat önce

Dha DIŞ - Libya Dışişleri Bakanlığı binasına saldırıLibya (DHA) - Libya Alahrar TV, Trablus'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Dha Dış - Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı, System.String[]
Dha DIŞ - Libya Dışişleri Bakanlığı binasına saldırı

Libya (DHA) - Libya Alahrar TV, Trablus'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yerel basın, saldırının canlı bomba ile yapıldığını ve saldırganın hayatını kaybettiğini, güvenlik kuvvetlerinden yaralananlar olduğunu duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:15 Kaynak: DHA

DHA, Dışişleri Bakanlığı, Libya, Güncel
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