Dha Dış - Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı
1 saat önce
Dha DIŞ - Libya Dışişleri Bakanlığı binasına saldırıLibya (DHA) - Libya Alahrar TV, Trablus'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Dha DIŞ - Libya Dışişleri Bakanlığı
binasına saldırı
Libya (DHA
) - Libya Alahrar TV
, Trablus
'taki Libya dışişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yerel basın, saldırının canlı bomba ile yapıldığını ve saldırganın hayatını kaybettiğini, güvenlik kuvvetlerinden yaralananlar olduğunu duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:15 Kaynak: DHA
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