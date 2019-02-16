Dha Dış - Malezya Polisi, Bir Kadını Asansörde Ölümüne Darp Eden Bu Hırsızı Arıyor
1 saat önce
Malezya polisi, bir kadını asansörde ölümüne darp eden bu hırsızı arıyorMalezya (DHA) - Malezya'da bir hırsız, asansörde uzun süre darp ettiği kadının çantasını alarak kaçtı.
Malezya
polisi, bir kadını asansörde ölümüne darp eden bu hırsızı arıyor
Malezya (DHA
) - Malezya'da bir hırsız, asansörde uzun süre darp ettiği kadının çantasını alarak kaçtı. Polis
, büyük tepki çeken görüntüdeki gözü dönmüş hırsızı arıyor.
Olay 14 Şubat
'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur
'da meydana geldi. Tren istasyonunun asansöründeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hırsızın bir duvar kenarında beklediği; elinde çantası bulunan kadın peşinden asansöre girdiği görülüyor. Asansöre biner binmez kadının yanına yanaşan hırsız, kadın yüzünü kendisine döndüğü anda geri çekilerek bekliyor. Kapının kapanmasın ardından ise ölümüne yumruklar sallıyor. Gözü dönmüş hırsızın saldırısı ile kadın yere yığılıyor. Bir yandan kadının çantasını almaya çalışan saldırgan, bir yandan tekme ve yumruklar savuruyor. Asansörün istediği yere gelmesinin ardından kapı açılıyor ve saldırgan elinde çanta ile kapıdan koşarak uzaklaşıyor.
Yaşanan o dehşet anlarına dair görüntüyü bir gazeteci sosyal medya hesabından paylaştı. Darp edilen 48 yaşındaki kadının hamile olmadığını; yaralı halde hastaneye kaldırıldığını paylaşan gazeteci, çalınan çantada kredi kartları ve paranın bulunduğunu yazdı.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:03 Kaynak: DHA
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