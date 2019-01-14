Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da Görüşecek

Dha Dış - Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da Görüşecek

25 dakika önce

Rus haber ajansı TASS, Kremlin'in basın servisine dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 22 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler yapacağını duyurdu.

Dha Dış - Putin ve Shinzo Abe, 22 Ocak'ta Moskova'da Görüşecek, System.String[]
Rus haber ajansı TASS, Kremlin'in basın servisine dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 22 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler yapacağını duyurdu. Haberde, Rusya ile Japonya arasındaki barış antlaşmasının görüşülmesinin beklendiğini vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:18 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Moskova, Güncel
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