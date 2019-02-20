Dha Dış - Rusya, İnsansız Sualtı Aracı 'Poseidon'un Görüntülerini Yayınladı
30 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Poseidon' isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Poseidon' isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun başarıyla sonuçlandığı belirtilen testin görüntülerinde 'Poseidon'un insansız araç taşıyan denizaltı görevi gören bir konteynerden çıktığı anlar görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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yapılan testin görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:26 Kaynak: DHA
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