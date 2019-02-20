Dha Dış - Rusya, İnsansız Sualtı Aracı 'Poseidon'un Görüntülerini Yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Poseidon' isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Poseidon' isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun başarıyla sonuçlandığı belirtilen testin görüntülerinde 'Poseidon'un insansız araç taşıyan denizaltı görevi gören bir konteynerden çıktığı anlar görülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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yapılan testin görüntüsü

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