DHA DIŞ - Trump: Benim ırkçı bir yanım yok
10 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda attığı Tweetlerin 'ırkçı' olmadığını iddia ederek, "Benim ırkçı bir yanım yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:41 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda attığı Tweetlerin 'ırkçı' olmadığını iddia ederek, "Benim ırkçı bir yanım yok" dedi.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Söz konusu Tweetler ırkçı değil. Benim ırkçı bir yanım yok" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kendisinin Temsilciler Meclisi'nin Demokratik Parti kadın üyelerini hedef alan ırkçı yorumlarını kınamaya yönelik Temsilciler Meclisi'nde yapılması beklenen oylamaya dair de konuşan Trump, "Yapılması beklenen oylama Demokratların safsatası. Cumhuriyetçiler 'zayıflık' gösterip onların tuzağına düşmemeli. Bu oylama, hareketlerini göz önünde bulundurursak ülkemizden nefret ettiğine inandığım Demokrat temsilcilerin kullandığı kaba dil, ifadeler ve yalanlarla ilgili olmalı" dedi.
Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz Güzel şarkıcı Ebru Polat, bikinili videosuyla nefes kesti ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı