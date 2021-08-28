DHA GÜNDEME GETİRDİ; TARİHİ KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI, YENİ KÖPRÜNÜN TEMELİ ATILDI - Son Dakika

gündeme getirmesinin ardından araç trafiğine kapatılan tarihi köprü yıkılmaktan kurtarıldı.

Çınar ilçesine 30 kilometre uzaklıkta, Osmanlı dönemine ait, 16'ncı yüzyılda yapılan 4 kemerli Dilaver Köprüsü, 2012'de Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından onarıldı. Diyarbakır'ı Mardin ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerine bağlayan yol üzerindeki tarihi köprü, 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) alınan kararla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Geçiş yasağına rağmen tonlarca yük taşıyan sürücüler, araçlarıyla köprüden geçmeye devam etti. Ağır tonajlı araçların geçişiyle köprü girişinin sağ ve sol bölümleri, tahrip edildi. Geçen yıl, bölgede yaşayanların tepkilerini DHA, 'Geçiş yasağına rağmen Osmanlı eseri köprüyü tahrip ettiler' haberiyle gündeme getirdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nca 1 Nisan'dan itibaren köprü, araç trafiğine kapatıldı. Köprünün giriş ve çıkışına yerleştirilen yön levhalarıyla sürücüler, açılan geçici yan yolu kullanmaya başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yapım Daire Başkanlığı'nca, Dilaver Köprüsü'nün yaklaşık 100 metre yakınına alternatif yeni bir köprü yapılması için çalışma başlatıldı. Temeli atılan ve yaklaşık 1,5 milyon TL'ye mal olacak olan 4 gözlü yeni köprünün 3 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

'AĞIR TONAJLI ARAÇLAR KÖPRÜYÜ TAHRİP ETTİ'

Bölge halkından Metinalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) Başkanı Aydın Pirinççioğlu, ağır tonajlı araçların geçişi nedeniyle köprünün tahrip olduğunu ve bu tahribatın son bulması için yıllarca mücadele ettiklerini söyledi. Pirinççioğlu, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa bölgesine ait stratejik önemi olan tarihi bir köprü. Bu tarihi değerlerimizi korumak öncelikli görevimiz olmalı. Bu konuda halkla birlikte ısrarcı olduk. Özellikle Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Münir Karaloğlu'nun katkılarıyla beraber bu sene proje yapıldı. 3 ay içerisinde yeni köprü bitecek. Biz de bu konuda mutlu olduk. Emeği geçen herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İnşallah devletimizin hizmeti bu bölgede daha da yoğun olacak. Tahrip olduğu için köprünün tekrar gözden geçirilmesinde yarar vardır. Yeni köprünün adının da Metina Köprüsü olması yönünde bir talebimiz var dedi.

Köprüye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Abdallı köyünde oturan vaiz Yusuf Durmaz da köprüde daha önce birçok ölümlü kaza meydana geldiğini hatırlatarak, Sayın valimize teşekkür ediyoruz. Halkımızın çağrısını dikkate aldı. İlk önce köprüyü trafiğe kapattı. Sonra köprünün sağ tarafında geçici olarak bir yol yapıldı. Şimdi bu yeni köprünün temeli atıldı. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz diye konuştu.