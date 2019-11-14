DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

BAYRAMPAŞA'DA BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA

- SİLAHLI SOYGUNCUYU VATANDAŞLAR BÖYLE YAKALADI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA

Bayrampaşa'da silahıyla bir banka şubesine girip paraları gasp eden soyguncu, kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı. Soyguncunun bankayı soyma, kaçış ve vatandaşlar tarafından yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya giren Hakan K. isimli silahlı soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldi. Silahlı soyguncu, kasadan aldığı paraları bir poşete koyarak dışarı çıktı. Vatandaşlar dışarıya çıkan soyguncunun peşinden koşmaya başladı. Soyguncu kaçarken havaya birkaç el ateş açtı. Ardından silah ve poşet içindeki paraları yere atıp kaçamaya çalıştı. Arkas dönük olduğu sırada vatandaşlar tarafından yere düşürülüp etkisiz hale getirildi. Bazı vatandaşlar yere düşen soyguncuya tekmeler attı. Bu sırada sivil polisler de hemen saldırganın yanına giderek öfkeli vatandaşları durdurdu. Aldığı darbeler sonucu yaralanan soyguncu, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, banka ve soyguncunun ateş açtığı sokakta inceleme yaptı. Öte yandan, güvenlik amaçlı bankanın önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

SOYGUN ANI VATANDAŞ KAMERASINDA

Soygun anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı soyguncunun bankanın içinde olduğu ve güvenlik görevlisine silah doğrulttuğu görülüyor. Parayı alıp dışarı çıkan soyguncu, vatandaşların peşinden koşması üzerine kaçarken ateş açıyor. Soyguncu bir sokağa girdiği sırada vatandaşlar tarafından yere düşürülüp etkisiz hale getiriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU KAMERASI

-Soygun anı

-Soyguncunun görüntüsü

-Bankadan çıkışı

-Vatandaşların peşinden koşması

-Silahını düşürmesi

-Soyguncuyu dövmeleri

-Olay yerinden görüntüler

AKTÜEL

Olay yerine gelen ambulans

Olay yeri inceleme ekipleri

- Soygunun bankanın içinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

13.11.2019 - 17.35 - Haber Kodu : 191113227

13.11.2019 - 17.42 - Haber Kodu : 191113229

13.11.2019 - 18.00 - Haber Kodu : 191113241

13.11.2019 - 18.23 - Haber Kodu : 191113248

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2- FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber - Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Fatih'te cadde üzerinde beklerken arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mesut T. yaralandı.

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Aksaray Mahallesi Çakırağa Camii Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında yaşandı. Sokak üzerinde bulunan büfenin önünde bekleyen Mesut T.'ye, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 el ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, bacağından yaralanan Mesut T. kendini yere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı saldırganın Mesut T.'nin arkasından yaklaşıp ateş açtığı görülüyor. Saldırgan daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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Saldırı anının güvenlik kamerasına yansıması

Olay yerine gelen polis ekipleri

Boş kovan

Genel ve detay görüntüler

13.11.2019 - 21.29 - Haber Kodu : 191113284

13.11.2019 - 21.40 - Haber Kodu : 191113285

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3- ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ

Enver ALAS/İSTANBUL,

BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla dün Londra 'ya gönderildi.

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu 'ndaki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla saat 21.00'da Londra'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Londra'ya giden THY uçağından görüntüler

-Cenazenin uçağa yüklenmesi

-Uçağın hareket etmesi

-Detay görüntüler

13.11.2019 - 22.04 - Haber Kodu : 191113288

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4- İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası 'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU- Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı. Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TEM ve D-100 karayolunda etkili olan sis

-Siste metrobüse yürüyen vatandaşlar

-D-100 karayolundan görüntü

-Sise karşı tabelalardan yapılan uyarı

Çamlıca Tepesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden detaylar

-Genel ve detay görüntüler

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5- İMAMOĞLU, SU ZAMMI İLE İLGİLİ KONUŞTU

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

SUYA yapılan zam ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , "Yatırım yapmak için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız. Zam budur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra ziyareti öncesi İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne gelerek taksicilerle bir araya geldi. İmamoğlu, taksici esnafıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra gazetecilere Londra ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

"KEYFİ ZAM YAPACAK KURUM VE KİŞİ DEĞİLİM"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçe tasarısında, suya konutta yüzde 20 zam talebi ile ilgili soru üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Her gün zam ile haşır haşır neşir bir toplumuz. Üzülüyoruz, biz bazı tahlilleri yapmak zorundayız. Yaptığımız zam ya da önerdiğimiz zaman 2020 yılının zammı. 4.80 olacak suyun zammı hali. Biz 5.20'den aldık. Biz zaten bir tabana oturttuk suyu. Türkiye 'de enerji ve yakıt zammı yüzde 60'larda iken biz önümüzdeki yıl su vermek için yatırım yapabilmek için kendimizi kurumsal olarak korumak zorundayız. Zammın kaynağı ülkemizin Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>sıkıntılardan kaynaklı zamlardır. Buna sıkıntı duyan varsa doğalgaz zamlarını yakıt zamlarını geri çeksinler biz de zam yapmayalım. Biz keyfi zam yapacak kurum ve kişi değilim."

"BÖYLE BİR TESİSİN ORAYA KURULMASI YANLIŞTIR"

İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal etmesinin ardından ortaya çıkan tepkiler ve İstanbul Teknik Üniversite'nin raporu ile ilgili konuşan Başkan İmamoğlu, "Biz, 'bu raporu İTÜ yayınladı' demedik kendileri yaygara çıkardı ve üniversite de açıklama yapmak zorunda kaldı. Bizim de bilgisine başvuracağımız bilim insanları var. Çok net Haliç 'in dibinde, o güzelim Haliç'in kenarında kokma riski yüksek çamur atık planlaması üst seviyede aynı zamanda orada hiçbir ihtiyaç yokken böyle bir tesisin kurulması tamamıyla yanlıştır. 130 bin metrekarelik alanın 75-80 bin metrekaresi belki de Cumhurbaşkanı 'nın eliyle diktiği 25-30 senelik ağaçlarla dolu. Böyle bir alanın tercihi yanlış. Biz biyolojik arıtmaya karşı değiliz daha iyi yerde ve daha verimli yerde yapacağız. Artı Haliç'in kokmasından bahsediyorlar Cumhurbaşkanı'na da yanlış bir bilgi verdiler galiba. Haliç'e giden bir su yok. Oraya giden bütün atıklar Yenikapı ve Baltalimanı 'na zaten aktarılıyor. Bizim biyolojik atıkla derdimiz yok. Aynı zamanda Haliç koruma altındadır çok da güzel olacaktır" dedi.

"VERİMLİ BULUŞMALAR OLACAK"

Londra'ya yapacağı ziyaret ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden en önemli merkezlerinden bir tanesi. Dolayısıyla çok sıkı teması olması gerekiyor. Bir dönemin başlangıcında elbette bazı değerli davetler var. Bu davetlere katıldık. En son Almanya 'daydık ama her gittiğimiz noktada çok verimli görüşmeler yapıyoruz. Şimdi Londra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın daveti üzerine İngiltere 'ye gidiyoruz. Aynı zamanda Londra'da teknik ve finans kuruluşlarıyla çok verimli buluşmalar yapacağız. İstanbul'umuzun daha iyi seviyeye gelmesi, tanıtılması ve dünya kenti vizyonu ile hareket etmesini sağlayacak ziyaretlerden bir tanesidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksicilere ziyareti

-Taksicilerle sohbeti

-İmamoğlu açıklama

-Detay görüntüler

13.11.2019 - 22.52 - Haber Kodu : 191113292

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6- BAĞCILAR'DA BİR KADIN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU SİLAHLA YARALADI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Bağcılar 'da bir kadın tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kadın olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi 1004 sokakta yaşandı. İddiaya göre sitenin eski yöneticisi Şeref A. iki gün önce sitenin otoparkında Hülya T.'nin kocasıyla tartıştı. İkili tartışmalarından iki gün sonra yine otoparkta karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı. Sözlü tartışma devam ederken Hülya T. yanındaki silahla Şeref A'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Şeref A. yere yığıldı. Hülya A, ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Polis ekipleri

Kavganın yaşandığı otoparktan görüntü

Genel ve detay görüntüler

13.11.2019 - 22.37 - Haber Kodu : 191113290

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7- ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE "İŞTEN ATILANLAR GERİ ALINSIN" EYLEMİ

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,

Ataşehir Belediyesi önünde toplanan DİSK Genel İş Sendikası üyesi yaklaşık 200 işçi, belediyede toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmadığını, 2 işçinin çıkarıldığın, maaşların eksik ve düzensiz yatırıldığını belirterek, eylem yaptı. DİSK Genel İş Sendikası üyesi belediye işçileri ve çeşitli ilçelerde çalışan işçiler de eyleme destek verdi.

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu şube başkanı Ahmet Arıkan , yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizler burada 36 gündür bir hak mücadelesi yürütüyoruz. Taleplerimiz çok karşılanabilir, doğal ve çabucak çözülebilecek talepler. 1 Temmuz'da bir toplu sözleşme yaptık. Toplu sözleşmenin en önemli maddesi, disiplin maddesi. Bu maddenin uygulanması en önemli kazanımımızdır. Ama toplu sözleşmemizdeki bazı maddeler görmezden gelinerek 2 tane temsilci arkadaşımız işinden edilmiştir. Bunun kabul edilir bir tarafı yok. Aynı zamanda burada yaşanan haksız, hukuksuz uygulamalar, ücret ödemelerindeki gecikmeler."

Ataşehir Belediyesi'nde işten çıkartılan 2 kişiden biri olan Melike Şahin de şunları söyledi:

"Ben Ataşehir Belediyesi'nde 4,5 yıldır çalışıyorum. DİSK Genel İş örgütlendikten sonra iş yeri temsilcisi seçildim büro destek biriminden. Temsilci seçildikten sonra 4,5 yıldır çalıştığım müdürlükten bu yılın Mayıs ayı itibariyle Kültür Müdürlüğü'ne atıl bir birime sürgün edildim. Sonrasında toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılardan ve maaşlarımızda yaşanan gecikmelerden kaynaklı 2 saatlik bir iş bırakma eylemi yaptık. Maaşlarımızı geç almamızın kabul edilebilir bir şey olmadığını kabul etmeyeceğimizi, işçilerin emekçilerin bizlerin çalışanların evlerinin, ailelerinin çocuklarının olduğu ve kiralarının ödenmek zorunda olduğunu dile getirdik belediye yönetimine. 4 Ekim tarihi itibariyle ben belediye yönetimi tarafından arandım. 'Melike hanım iş akdiniz feshedildi. Tebligatınızı gelip alabilir misiniz' dediler. Tebligatımı aldım. 04 fesih koduyla işten çıkartıldım yani hiçbir gerekçe gösterilmeksizin. 36 gündür burada direniyoruz. İşlerimize geri dönene kadar burada olmaya direnmeye devam edeceğiz."

Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Belediye önünde toplanan işçiler

-İşçilerin halay çekmesi

-Yapılan basın açıklamaları

-Destek vermek için belediye önüne gelen işçiler

-İşten çıkartılan işçi ile röp

-Genel ve detay

13.11.2019 - 18.27 - Haber Kodu : 191113249

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8- HASTANEDEKİ SİLAHLI KAVGADA 4 GÖZALTI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Çağatay KENARLI/

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aile arasında çıkan, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Hastanede karşılaşan iki aile üyeleri arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahların ateşlenmesi sonucu Ahmet B. Ramazan Ö. İsmail B. Volkan V. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Çalışmalarda olayın, Güvercintepe'de meydana gelen trafik kazasının devamı olduğu, bu kazada darp edilen Abdülhadi T.'nin akrabaları ile birlikte hastanede darp raporu almak için bulundukları ve tarafların burada karşılaşması üzerinde aralarında kavga çıktığı belirlendi. Polis yaralı şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda olaya karıştığını tespit ettiği 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete getirilen Erhan T. Abdulhadi T. Ercan T. ve Bayram T.'nin işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Hastaneden detay görüntüler

Silahlı kavganın yaşandığı yerden görüntü

Olay yeri inceleme ekipleri

Yaralının abisiyle röp.

Genel ve detay görüntüler

13.11.2019 - 21.13 - Haber Kodu : 191113282