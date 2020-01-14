DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

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6 saat önce

Bahçelievler'de içinde 3 gencin bulunduğu bir otomobilde küçük çaplı patlama meydana geldi.

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Bahçelievler'de içinde 3 gencin bulunduğu bir otomobilde küçük çaplı patlama meydana geldi. Otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken biri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Orhan Veli Sokak'ta meydana geldi. Park halinde içinde 3 gencin bulunduğu otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde yangın olmadığını patlamanın küçük çaplı olduğunu belirledi.

2 GENÇ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil içinde bulunan 2 genç tedbir amaçlı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken bir kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler, patlamanın yaşandığı otomobilde incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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Patlamanın yaşandığı otomobil

Olay yerindeki ekipler

Otomobilin içinde bulunan gençler

2 kişinin ambulans alınması

Ekiplerin otomobildeki incelemesi

Genel ve detay görüntüler

13.01.2020 - 19.57 Haber Kodu : 200113279

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- İstanbul
Bahçelievler, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:03 Kaynak: DHA
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