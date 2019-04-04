Dha İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Telefon
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:46 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Taziye Telefonu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi
Dünyaca Ünlü İsim Britney Spears, Rehabilitasyon Merkezine Yatırıldı!