Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

18.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

18.00



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.



10.00



-FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekirİrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1



1- HADIMKÖY'DEKİ FABRİKA YANGININDA SOĞUTMA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,



hadımköy'de dün sabah saatlerinde başlayan fabrika yangınında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangın dün sabah saat 09.30 sıralarında başlamıştı. Yapı kimyasal maddelerini üreten ve fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında içerideki patlayıcı ve yanıcı maddeler nedeniyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekmişti. Dün sabah 09.30'dan bu yana çalışma yürüten itfaiye ekiplerinin çalışmaları bu sabahta devam etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrikada büyük maddi zararın meydana geldiği, binanın çatısının ise büyük bölümünde çökme olduğu görüldü.



Görüntü dökümü:



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-Gece yapılan çalışmalardan detay



-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları



-Fabrikadan görüntüler



-Diğer detaylar



19.03.2019 - 08.00Haber Kodu : 190319017



19.03.2019 - 07.08 Haber Kodu : 190319015



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2- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI



-Şüphelinin polisin geldiğini görünce arka bahçeye attığı uyuşturucu madde polisin gözünden kaçmadı.



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kağıthane İbrahim Sokak'ta bulunan iki katlı evdi. Polislerin geldiğini gören bir şüpheli, uyuşturucu maddeyi arka kapıdan sokağa attı. Polis ekipleri de sokağa atılan uyuşturucu maddeyi muhafaza altına alarak eve girdi. Baskın yapılan adreste bir süre arama yapan polis ekipleri evde bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Baskın yapılan diğer adreslerde de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen gözaltılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğüne götürüldü.



Görüntü dökümü:



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-Polisin basın yaptığı ev



-İçeri giren polisleri



-Arka bahçeye atılan uyuşturucu madde



-Narkotik köpeğinden görüntü



-Gözaltılardan görüntü



-Genel ve detaylar



19.03.2019 - 07.36 Haber Kodu : 190319016



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3- KEDİYİ EZMEMEK İÇİN FREN YAPTI, OTOMOBİL YAN YATTI



Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,



Şişli'de, sürücüsünün, önüne çıkan kediyi ezmemek için fren yaptığı otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yatan otomobil 20 metre sürüklendi. Otomobil içindeki 4 kişi kazadan yara lamadan kurtuldu.



Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yanında 3 arkadaşıyla birlikte, Kasımpaşa yönünden Çağlayan yönüne ilerleyen 34 VE 5426 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne kedi çıkınca frene bastı. Bu sırada arkadan gelen bir araç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kediyi ezdikten sonra, kaldırıma çarparak yan döndü. Bu şekilde 20 metre sürüklenen otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazayı burunları dahi kanamadan atlatan 4 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.



Otomobil, çevreden yardıma koşan vatandaşlarca düzeltildikten sonra yol kenarına çekildi.



Görüntü Dökümü:



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-Yan yatan aracın içerisinde kişilerin çıkması



-Yan yatan araçtan detay görüntü



-Çevredeki vatandaşların yardıma koşması



-Yan yatan aracın düzeltilmesi



-Kaza yapan kişilerden detay görüntü



-Ezilen kediden görüntü



-Yoldan görüntü



-Genel ve yakın detaylar



18.03.2019 - 18.51 Haber Kodu : 190318253



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4 -FATİH'TE OTEL ÇATISINDA YANGIN



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Ersan SAN/İSTANBUL DHA



Fatih, bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, otelde kalanlar tahliye edildi.



Küçükayasofya Mahallesi, Su Terazisi Sokağı'nda bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında dün saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven araçlarıyla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülerek, olay yerinde bir süre soğutma ve inceleme çalışması yapıldı. Bu sırada otelde kalanlar tahliye edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekletildi. Yangında mahsur kalan ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Dumanların uzaktan görüntüsü



-İtfaiyenin müdahalesi



-Genel ve detaylar



18.03.2019 - 19.17 Haber Kodu : 190318261



18.03.2019 - 18.10 Haber Kodu : 190318238



18.03.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190318236



18.03.2019 - 17.56 Haber Kodu : 190318235



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5- İMAMOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARI İLE BİR ARAYA GELDİ



Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar ziyaretinin ardından Kadıköy Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Daha sonra Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm mağdurları ile buluşan İmamoğlu, Fikirtepe'de geniş bir iletişim ağı kurarak sorunları ortak akılla çözeceklerini söyledi.



Büyükada ve Heybeliada'da seçim çalışmaları yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Bostancı'ya geldi. Seçim otobüsü ile vatandaşları selamlayarak Kadıköy'e geçen İmamoğlu, meydanda kendini bekleyen seçmenlere hitap etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türkiye tarihinde önemine dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul Milli bayramlarını doya doya yaşamalı. Biz göreve gelir gelmez, ilki 23 Nisan olmak üzere İstanbul'da milli bayramlarda tüm ulaşım ücretsiz olacak." diye konuştu.



"16 MİLYONUN ÖNCELİĞİNE GÖRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPACAĞIZ"



İstanbul'u yönetmeye talip olan birinin hoş görüşü, insanlara bakışı, ahlakı ve adalet duygusu en üst seviyede olması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, yoksulluk ve işsizliği 5 yıl içinde bitireceğini söyleyerek, "Ulaşımı de biz çözeceğiz, deniz ulaşımını da biz çözeceğiz. İşin içine siyaset karıştırmayacağız. Aynı konuyu deprem için de söyledik. 'Deprem bir milli meseledir' dedik. Depremin siyaseti olur mu. Olmaz. Önceliğimiz olacak. Birilerinin değil, 16 milyonun önceliğine göre belediye başkanlığı yapacağız" şeklinde konuştu.



"BİZ GELİR GELMEZ KURBAĞALIDERE SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"



İmamoğlu, "Bu güzel şehirde yıllardır bir Kurbağalıdere sıkıntısı çekiyoruz. Kokusunu çekeriz. Neymiş maliyeti yüksekmiş. Biz gelir gelmez Kurbağalıdere sorununu çözeceğiz. O hattı İstanbul'un en güzel parklarından biri yapmayı Kadıköy'e söz veriyorum" diye konuştu.



"KADIKÖY VE İSTANBUL'U BİZE EMANET ETMENİZİ İSTİYORUZ"



Daha sonra Fikirtepe'ye geçen İmamoğlu, burada kentsel dönüşüm mağdurları ile bir araya geldi. Önce mağdurların şikayet ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, "Birçok vatandaşın, 'Keşke bu belaya bulaşmasaydım' dediğini duyuyorum. Her mahallede insanlar, yok sayılmıştır. Deprem diye yola çıktıkları iş, belli bir kesimin cebini doldurmuştur. Ne yazık ki yapamadılar. Kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde süreci vatandaşlarla birlikte yürüteceğiz. Vatandaş ne istiyor? Yaşam alanlarında neleri istiyor? Vatandaşın mahalle duygusunu, sosyal yaşamını düşüneceğiz. Kiracıyı bile düşüneceksiniz. Kentsel dönüşümde, uygun fiyatlarla kiracıya ev satın alacağı şartlar sunacağız. Vatandaşın malı üzerinden, 'Biz ne alırız' hesabı yaptılar. Fikirtepe'de insani bir süreç yaşanmadı. Önce İBB başladı. İşten kaçıp, Şehircilik Bakanlığı'na devretti. Kadıköy Belediyesi dahil olmak istedi. Sürecin içine, bilgi sahibi olmasını istemedikleri hiç kimseyi almadılar. Biz, bu süreci derhal inceleyeceğiz. Kadıköy Belediyesi'ni, KİPTAŞ'ı sürecin içine sokacağız." dedi.



"KADIKÖY'Ü VE İSTANBUL'U BİZE EMANET ETMENİZİ İSTİYORUZ"



Fikirtepe'de geniş bir iletişim ofisi kuracaklarını belirten İmamoğlu, "Örgütlü yapıları da sürece katacağız. Masaları olacak. Ortak akılla çözeceğiz. Meydanlarda siyaset konuşuluyor. O benim derdim değil. Fikirtepe'nin sorununu çözemeyen akla, İstanbul emanet edilmez. Birçok ilçe ağlıyor. Çözemezler. Çünkü vatandaşı dert etmiyorlar, masaya almıyorlar. Unuttular. Vatandaşı küçümserler. Beylikdüzü'nde de sıkıntılar vardı. 25 bin insana tapularını dağıttık. İsterseniz olur. Sıkıntılarınızı bizim anlayışımız çözer. Sizi, kolumuza ortak olarak takarız. Onlar, sizi her zaman kapalı kapıların arkasında bekletir. Kadıköy ve İstanbul'u bize emanet etmenizi istiyoruz. Emanetinize ihanet etmeyeceğiz. İstanbul'a ihanet etmeyecektiniz, ettiniz. Gelelim, Fikirtepe'nin de bir çok ilçenin de sorununu çözelim." ifadelerini kullandı.







Görüntü dökümü



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-İmamoğlu'nun gelişi



-İmamoğlu'nun vatandaşları selamlaması



-İmamoğlu'nun konuşması



-Genel ve detaylar



18.03.2019 - 20.46 Haber Kodu : 190318284



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