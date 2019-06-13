Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1)
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DHA İSTANBUL - RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1)

1 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHABir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme...

DHA İSTANBUL - RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1), System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.


 


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul, Güncel
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