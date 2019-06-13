DHA İSTANBUL - RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1)
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Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHABir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme...
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı
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