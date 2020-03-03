DHA'ya ödül - Son Dakika
Son Dakika Politika DHA'ya ödül - Son Dakika

DHA'ya ödül

6 saat önce

foto muhabiri Harun Özalp, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmasına ilişkin çektiği fotoğraf ile Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 'İzzet Kezer Haber Fotoğraf' ödülüne layık görüldü.

DHA'ya ödül, System.String[]
foto muhabiri Harun Özalp, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmasına ilişkin çektiği fotoğraf ile Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 'İzzet Kezer Haber Fotoğraf' ödülüne layık görüldü.

'Çağdaş Gazeteciler Derneği 2019 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödülleri' belirlendi. Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılması anını çeken DHA foto muhabiri Harun Özalp'ın 'İzzet Kezer Haber Fotoğraf' ödülüne layık görüldüğü bildirildi. Özalp'ın çektiği fotoğraf ulusal ve uluslararası medyada yer almıştı. Ödüllerin 13 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği kaydedildi.


Çağdaş Gazeteciler Derneği, Kemal Kılıçdaroğlu, Özalp, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor
Bahçeli, "Şehitler tepesi boş kalacak" sözüne sinirlendiği için Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 2013 yılındaki konuşmasını hatırlattı: Niye vazgeçtin? Ali Babacan kuracağı partiye ilişkin tarih verdi: Parti programını birkaç hafta içinde bitireceğiz

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 20:30:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA'ya ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]