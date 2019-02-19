Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Atama Kararları Resmi Gazete'de

Dha Yurt - Atama Kararları Resmi Gazete'de

51 dakika önce

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na yönelik atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dha Yurt - Atama Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na yönelik atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı'na Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne Recep Ali Er atandı.

Ayrıca, Bakanlık bünyesindeki Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğü'ne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Mehmet Akif Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınırken, boşalan göreve Hasan Davulcu atandı.

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:55 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Sapık, "Evlenecektik" Diye Kendisini Savundu Ardeşen'de İntihar

Sunucu Seda Akgül'den Şaşırtan İtiraf: Vücut Çalışan Erkekler Buluşmak İçin Mesaj Atıyor AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 05:46:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Atama Kararları Resmi Gazete'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]