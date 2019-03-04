Dha Yurt Bülteni-14

Amed Sportif kaptanı Mansur Çalar, ifade verdiTFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, hakkında Cumartesi günü Diyarbakır'da ağırladıkları Sakaryaspor oyucularını elindeki kesici aletle yaraladığı iddiasıyla yapılan şikayet üzerine...

Amed Sportif kaptanı Mansur Çalar, ifade verdi



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, hakkında Cumartesi günü Diyarbakır'da ağırladıkları Sakaryaspor oyucularını elindeki kesici aletle yaraladığı iddiasıyla yapılan şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma açıldı. Emniyet ve savcılıkta ifade veren Çalar, hakkındaki iddiaları yalanlayarak görüntülerde de olduğu üzere elinde kesici alet olmadığını söyledi.



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü haftada cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren maç sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor oyuncuları Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, Diyarbakır Huzurevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Mansur Çalar'ın, elindeki kesici bir aletle kendilerini yaraladıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.



İDDİALARI YALANLADI



Bunun üzerine savcılık tarafından Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı. Mansur Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi. Çalar ifadesinde, rakip takım oyuncularının iddia ettiği gibi elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını anlattı. Çalar hakkındaki iddiaları yalanlarken, kulüp yönetimi de basın açıklaması yaptı. Kulüp binasında düzenlenen basın açıklamasına Başkan Ali Karakaş, yardımcısı Bülent Oğuz, Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, Basın Sözcüsü MirzaTanaman ve yöneticiler katıldı.



KULÜP BAŞKANI: ALGI OPERASYONU



Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, yayıncı kuruluşun görüntülerinde olayın açıkça görüldüğünü belirterek, şampiyonluk yarışından kopan Sakaryaspor'un, takımları hakkında algı operasyonu yapmaya çalışıldığını söyledi.



Maç öncesi seremonide İstiklal Marşı okunduğu sırada 'bozkurt' işareti yapan Sakaryasporlu futbolcunun çekilen fotoğrafını gösteren Karakaş, şunları söyledi:



"Konuk takımdan Dilaver Güçlü İstiklal Marşımız okunurken bozkurt işareti yaparak futbolcularımızı tahrik etmiş ve olayların başlamasına neden olmuştur. Bu futbolcu hakkında bugün suç duyurusunda bulunacağız. Görüntülerde futbolcumuzun rakip futbolcuya dokunduğu, diğerinin de hafifçe yüzünü itelediği görülüyor. Burada kesici alet kullanılsa futbolcular o acıdan yere düşer, en azından tepki gösterir. Kaldı ki futbolcumuzun elinde hiçbir madde görülmüyor. Sakaryalıların sosyal medyada yayınladığı o görüntülerde de oynamalar var. Futbolcumuzun elinde herhangi bir madde yok. Ama bir şey varmış gibi gösteriliyor. Bir de İstiklal Marşımız okunurken taraftarlarımızın İstiklal Marşımızı ıslıkladığını utanmadan söylüyorlar. Yayıncı kuruluş TRT'de o görüntüler var. Halbuki böyle bir olay yaşanmış değil. Sakaryaspor son 2 maçtan 1 puan aldı. Şampiyonluk şansları zora girdi, kulüp yöneticileri bu şekilde başarısızlıklarını örtbas ediyorlar. Taraftarlarımız da son derece sağduyulu davrandı ve hiçbir olay yaşanmadı. Futbolcular arasında ufak- tefek itişmeler yaşanmış ve her iki takımdan da kırmızı kart görenler var. Yine hakemin korktuğunu söylüyorlar. Hakem bariz bir golümüzü vermedi. Adam korksa, golümüzü iptal etmez. Bu bir algı operasyonudur, başka bir şey değildir."



ADLİ KONTROL



Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Çalar'a adli kontrol uygulanmasına karar verdi.



Görüntü Dökümü:



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Amed Sportif Faaliyetler tesisleri



- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş'ın açıklamaları



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 769 MB



Haber-Kamera: Selim KAYA-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,



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Arazi yüzünden öldürüldü; yakınları zanlının evini taşladı



Karaman'ın Çakırbağ köyünde B. K., evinin karşısında koyun otlatmak için araziyi kiralayan Mikail Duran'ı (30), hayvanları otlatmasına izin vermeyeceğini söyleyip, av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından Duran'ın yakınları B. K.'nin evine taşla saldırdı. Jandarma'nın saldırıdan önce B. K.'yi gözaltına alıp, eşi ve çocuğunu evden uzaklaştırması faciayı önledi.



Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. B. K.,, iddiaya göre evinin karşısındaki araziye koyun otlatmak için kiralayan Mikail Duran'a, "Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim" dedi, Duran da, araziyi kiraladığını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B. K.,, evinden aldığı av tüfeğiyle Duran'ın üzerine 3 el ateş etti. Başından ve boynundan yaralanan Duran, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Duran'ın öldüğünü öğrenen yakınları, B. K.'nin evinin önünde toplanmaya başladı.



SALDIRIDAN ÖNCE EVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR



Jandarma da B. K.'yi gözaltına alıp, eşi ve çocuğunu evden uzaklaştırdı. Bu sırada sayıları 50'ye bulanın yakınları da B. K.'nin evine taşla saldırdı. Öfkeli kalabalık jandarmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Duran'ın cesedi de otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Ölenin yakınlarının, eve saldırması



Jandarmanın müdahalesi



Kalabalıktan detay



Cesetten detay



Taşlanan evden detay



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



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Uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti (EK



BABA EVİNDE YAS



Siirt'te kontrolünden çıkarak su kanalına yuvarlanan otomobilinde yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın (27) acı haberi, Gaziantep'teki ailesini ulaştı. Darıcı'nın izne çıkıp, ailesininin yanına geldiği öğrenildi.



Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mehmet Darıcı yönetimindeki 27 HZ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada yaşamını yitiren 1 çocuk babası Darıcı'nın acı haberi, izin için kendisini bekleyen Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ailesini yasa boğdu. Askeri yetkililerden acı haberi alan uzman çavuşun ayakta durmakta zorlanan babası Hacı Darıcı, yakınları tarafından teselli edildi.



Kazada yaşamını yitiren Darıcı'nın cenazesi kente gelmesinin ardından düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü



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Mehmet Darıcı'nın fotoğrafı



Aileye haber verilmesi



Yakınlarının ağlamaları



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



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2 aydır kayıp genç baterist ölü bulundu



Mersin'in Erdemli İlçesinde, ocak ayından bu yana kayıp olan baterist Alihan Umucu (23), boş evin odasında ölü bulundu. Yakınları tarafından teşhis edilen genç bateristin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Erdemli'ye bağlı Alata Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki iki katlı boş evin çatısına afiş asmak isteyen gençler, üst kattan gelen kötü koku nedeniyle polise başvurdu. Olay yerine gelen polis, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibinin açtığı eve giren polis, çürümeye başlayan erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin üzerinde, geçen ocak ayından beri kayıp olan baterist Alihan Umucu'ya ait kimlik çıktı. Bunun üzerine Umucu'nun yakınları eve çağrıldı.



Yakınları tarafından da teşhis edilen gencin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Genç bateristin ölü bulunduğu 2 katlı evin görüntüsü



Evin önünde polis aracı ve vatandaşlar



Cenazenin evden çıkarılması



Tabutun cenaze aracına taşınması



Baterist Alihan Umucu'nun sağlık fotoğrafları



SÜRE: 01'36" BOYUT: 126 MB



Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),



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Sosyal medya hesaplarından 'ödül kazandınız' yalanıyla dolandırıcılık yapan üç kişi tutuklandı



İzmir'de, sosyal medya hesaplarından 'Ödül kazandınız' yalanıyla kandırdıkları vatandaşların banka bilgilerini elde ettikten sonra haksız kazanç sağladıkları saptanan üç kişi, yakalandı. Üzerlerinde çok sayıda kişilere ait banka bilgileri ve dolandırıcılıkta kullandıkları malzemeler ele geçirilen üç sanık, tutuklandı.



Bayraklı'da oturan üç kişinin, vatandaşlara ait kart bilgilerini kullanıp vergi borcu, fatura borcu gibi ödemeleri gerçekleştirdikleri bilgisi üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Polisin araştırmaları sonrasında adresleri belirlenen M.E.K. (20), A.D. (36) ve E.B. (39) yakalandı. Sanıklarla birlikte cep telefonları, 3 dizüstü bilgisayar, 9 SIM kart, hafıza kartı ve çeşitli bankalara ait 7 manyetik şeritli kart ele geçirildi.



DİJİTAL MATERYALLER DE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Sanıklardan elde edilen dijital materyallerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelenmesinde gerçek ortaya çıktı. Sanıkların kendi aralarında yapmış oldukları yazışmalarda, telefonlarında, bilgisayarlarında üçüncü kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı bilgileri, kimlik bilgisi, phising (oltalama) banka sitesi hazırlamak için kullanılan görseller, fatura ile vergi ödemelerine ilişkin dekont, ekran resimleri bulundu. Dolandırma yöntemleri de bu incelemeler sırasında ortaya çıkan sanıkların, sosyal medya hesaplarında ve sitelerinde ödül, hediye veya çekiliş hakkı kazandıklarını anlatır şekilde banka reklamları yayınladıkları, böylelikle vatandaşları tuzağa düşürdükleri, bu kişilerin sosyal medyada linklere tıklaması üzerine de sahte bankacılık sitelerine yönlendirip mağdurların hesap ve banka bilgilerinin elde ettikleri saptandı. Sanıkların elde ettikleri bu bilgilerle de başka kişilerin vergi borçları, fatura ödemelerini gerçekleştirdiği tespit edildi. Haksız kazanç elde ettikleri ispatlanan M.E.K., A.D. ve E.B., tutuklandı.



POLİS UYARDI



Operasyon sonrasında vatandaşları uyaran emniyet yetkilileri, internet üzerinden yapılan bankacılık işlemleri esnasında bankaların URL adreslerini adres çubuğuna yazıp giriş yapmaları, sosyal medyada karşılaştıkları banka reklamları üzerinde yer alan hediye, ödül gibi kazanabileceklerini vaat eden paylaşımlara temkinli yaklaşılmasını istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Sanıkların emniyet binasından çıktıkları sıradaki görüntüsü.



Elde edilen malzemelerin görüntüsü



İZMİR,



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Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi



BURSA'da seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı. Yangını fark eden sürücü otomobili durdurup kendini dışarı attı. Otomobil saniyeler içerisinde alev topuna döndü. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu'nda Otosansit Mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa istikametine giden C.B. yönetimindeki 16 LAM 55 plakalı otomobil hareket halindeyken bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Sürücü C.B., çıkan dumanı fark edince, otomobii durdurarak kendini dışarı attı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın LPG'li olması nedeni ile polis ekipleri olası bir patlamaya karşı çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Araç kullanılmaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Yanan araçtan görüntüler



İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi



İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları



Detaylar



Süre: 01.58 Boyut: 220 MB



Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,



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Tek katlı ev yangında kül oldu



BURDUR'un Bucak ilçesinde tek katlı ev yangında küle döndü.



Çamlıca Mahallesi'ndeki Muhammet Bolat'a ait tek katlı evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Ahşap evdeki yangın kısa sürede büyürken, Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri uzun süre alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yapılan müdahalelere rağmen tüm evi saran yangın güçlükle söndürülebildi.



Ev sahibi Muhammet Bolat'ın Antalya'da olduğu için evin boş olduğu belirtildi. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle ev küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Yanan eve itfaiyenin müdahalesi



Söndürme ve soğutma çalışmaları



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.



Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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