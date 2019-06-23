DHA YURT BÜLTENİ - 14

Oğlu, başına parke taşıyla vurup öldürmüş

Aydın'ın Söke ilçesinde evinde cesedi bulunan Gülümser Ö.'nün, şüpheli olarak polis tarafından gözaltına alınan tek çocuğu, Mustafa Ö. (34) tarafından başına parke taşıyla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa Ö., "İşsiz olduğum için eşim, iki çocuğumuzu da alıp evi terk etti. Annemden para istedim. 'Git babandan iste' diyerek azarladı. Öfkelendim. Kapının önündeki bir parke taşını alıp, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurup, öldürdüm" diyerek, suçunu itiraf etti.

Olay, Çeltikçi Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan, ancak henüz soyadını değiştirmeyen Gülümser Ö., bir süre önce oğlu Mustafa Ö. ve gelini Gülşah Ö.'nün yanına yerleşti. Dün sabah oğlu ve geliniyle yaşadığı evde Gülümser Ö.'yü ziyarete gelen yakınları, ısrarla zile basmalarına karşın kapıyı açan olmayınca, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girilen evde, Gülümser Ö.'nün cesediyle karşılaştı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanan SGK emeklisi Gülümser Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'GELİNİ ANNESİNİN EVİNDEYMİŞ'

Polis, olayın ardından Gülümser Ö.'nün birlikte yaşadığı oğlu ve gelinine ulaşmak için çalışma başlattı. Polis Gülümser Ö.'nün gelini Gülşah Ö.'ye ulaşıp, ifadesine başvurmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırdı. Gülşah Ö., ifadesinde eşi Mustafa Ö. ile 3 gündür konuşmadıklarını, bu nedenle annesinin evinde kaldığını belirterek, "Olay sırasında ben evde değildim. Neler yaşandığını bilmiyorum" dedi. Gülşah Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mustafa Ö. ise aynı gün kırsal Argavlı Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Mustafa Ö., polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Eşinin işsiz olduğu için iki çocuğunu da alıp kendisini terk ettiğini ileri süren Mustafa Ö., "Olay günü annemden para istedim. 'Git babandan iste' diyerek azarladı. Öfkelendim. Kapının önündeki bir parke taşını alıp, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurup öldürdüm" dedi.

Mustafa Ö., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), -

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Polis babanın evlat acısı

Erzurum'da grip şüphesiyle götürüldüğü özel hastanede tedavi görürken fenalaşıp Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 5 yaşındaki Hulusi Erdem, yaşamını yitirdi. Hulusi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cenazede, oğlunun tabutuna sarılan polis memuru Ahmet Erdem, "Bu bana sarılmadan uyuyamazdı. Nasıl uyuyacaksın oğlum toprak altında" diyerek gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Erdem, iki çocuğundan küçüğü olan anaokulu öğrencisi Hulusi Erdem'i, dün saat 18.30 sıralarında grip şüphesiyle özel bir hastaneye götürdü. Doktorun muayene ettiği Hulusi Erdem'e hemşire tarafından iğne yapıldı. Bir süre sonra fenalaşan Hulusi Erdem, hastanenin yoğum bakım servisine alındı. Buradan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Erdem, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılmadı.

Hulusi Erdem'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Erdem'in cenazesi, merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Burada, ikindi namazı kılınan cenaze namazına, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 14 yaşındaki Muhammet Emir, musalla taşına konulan kardeşi Hulusi'nin son kez yüzüne bakıp alnından öptü. Oğlunun tabutuna sarılan Ahmet Erdem ise, "Bu bana sarılmadan uyuyamazdı. Nasıl uyuyacaksın oğlum toprak altında, yavrum" diyerek ağıtlar yaktı.

Hulusi Erdem, kılının cenaze namazının ardından Yakarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hulusi Erdem'in dayısı Muhammet Emin Diliyok, sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirterek, "Dün saat 18.30 sıralarında babası Ahmet ve annesi Sebila, çocuk rahatsızlanınca, 'Gribi var, burnu akıyor bir hastaneye götürelim' diyor. Hastaneye güle oynaya giriyor Hulusi. Kamera kayıtları var, hastane kayıtları göstersin. Daha sonra çocuk doktoruna gidiyorlar. Doktor bir iğne veriyor, hemşire iğneyi alıp direk uyguluyor. 30 saniye içinde çocuk morarmaya başlıyor, yüzü gözü morarıyor. Eli ayağı çekiliyor, sararıyor. Yoğun bakım ünitesine alıyorlar, müdahale yapmaya çalışıyorlar. Sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Üniversite hastanesine gittiği zamana kadar mide ve akciğerde kanamalar oluşmuş, hocalarımız çok uğraştı ama döndüremediler. ya iğne alerji oluşturdu, ya da röntgenlere bakılmadan iğne uygulandı. Burada hastanenin ağır bir kusuru var. Hastanede hakkında şikayetçi olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin polislerin omuzunda getirilmesi

-Cenazenin musalla taşına konması

-Baba Ahmet Erdem'in taziyeleri kabul etmesi

-Cenazeye katılanlar

-Dayı Muhammed Emin Diliyok ile röp

-Baba ve oğlunun tabuta sarılması

-Baba Ahmet Erdem'in ağıt yakması

-Cenaze namazı için toplananlar

-Babanın polis arkadaşları tarafından getirilmesi

-Cenaze namazından detay

-Cenazenin polisler tarafından araca taşınması

-Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın babayla yürümesi

-Cenaze aracının hareket etmesi

-Hastanede küçük çocuğa yapılan müdahalenin cep telefonu görüntüleri

(Süre: 06.00., Boyut: 674 MB)

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, vasiyeti üzerine ailesinin organlarını bağışladığı Ahmet Çavdar'ın (23) cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak oturduğu 100. Yıl Mahallesi'ne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Çavdar'ın cenazesi Demirboğa köyüne götürülerek ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede annesi Hatice ve babası Hüseyin Çavdar ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Bu arada, Ahmet Çavdar'ın alınan organlarından akciğeri Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya, kalbi ise İzmir'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntüler

Süre: 3.11 Boyut: 78 MB

Haber-Kamera: Gürhan ADANA/YENİŞEHİR,

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TIR'ın dorsesindeki sıfır otomobiller tarlaya savruldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen TIR'ın dorsesindeki sıfır kilometre 6 otomobilden tarlaya savrulan 4'ü kullanılamaz hale geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin'in Sögütlü köyü yakınlarında meydana geldi. Irak'a sıfır kilometre 6 otomobil götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 R 7983 plakalı TIR'ın dorsesi, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dorsede bulunan otomobillerden 4'ü tarlaya savrularak kullanılamaz hale geldi. 4'ü hasarlı 6 otomobil, vinç yardımıyla yeniden dorseye yüklenerek Irak'a götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Devrilen dorse

Tarlaya savrulan otomobiller

Otomobillerin vinçle kaldırılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN (Mardin),

