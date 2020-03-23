DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika

Market alışverişini drone ile yapıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan Hasan Kurt, kendisini ve ailesini koronavirüsten korumak için, evden çıkmadan market alışverişini drone ile yapıyor.

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerle birlikte vatandaşlar hem kendilerini korumak, hem de hayatlarını kolaylaştırmak için yeni fikirler üretiyor. Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kurt, kendisini ve ailesini koronavirüsten korumak için evden çıkmadan market alışverişini drone ile yapıyor.

'Evde kal' çağrısına destek olmak ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için bu fikri bulduğunu anlatan Hasan Kurt, "Ben drone'u hobi amaçlı kullanıyorum. Koronavirüsten dolayı devletimizin 'dışarı çıkmayın' önerisinden sonra drone ile ayışveriş fikri aklıma geldi. Marketten alacağım malzemeleri drone'la taşıyorum" dedi.

Market sahibi ile drone ile alışveriş yapılması konusunda daha önce şakalaştıklarını belirten Kurt, "Bakkal bana, 'Ağabey sen kendin niye geliyorsun. Gönder drone'u biz geriye göndeririz' diyordu. Ama gerek işlerimizin yoğunluğundan, gerek fırsat bulamamamızdan dolayı bir türlü gerçekleştiremedik. İş zaruriyet boyutuna gelince yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Market sahibi İbrahim Çetin ise "Halkımıza bir öncülük yapabilir miyiz, diye bir fikir ortaya koyduk. Arkadaşım Hasan ile böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu konuda tebrik mesajları aldık. Halkımızı sokaktan kurtarabilirsek ne mutlu bize. İnşallah 4 ya da 5 tane drone almayı düşünüyoruz. O şekilde hizmet vermeye çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hasan Kurt'un telefonla marketi araması

Marketçi İbrahim Çetin'in telefon ile konuşması ve siparişi alması

Dronenun havalanması ve drone kamerasından yükseklik

Dronun markete gelmesi ve çantanın bağlanması

Dronun yükselmesi ve gidişi

Detay

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Pazara çıktı, kendisini uyaran polise 'Cahil değilim' dedi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkışlarını sınırlandırmasının ardından Burdur'da polis ekipleri dışarıya çıkanları uyararak evlerine gönderiyor. 70 yaşındaki bir vatandaş ise, kendisini uyaran polise "Ben cahil değilim" dedi.

Burdur'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka şubeleri önünde işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşlara kimlik sorup yaş kontrolü yaptı. Polis, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı. Ekipler vatandaşlara ihtiyaçlarını 112'ye bildirmeleri durumunda evlerine teslim edileceğini söyledi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Fatih Köle de ekiplerle birlikte halk pazarının kurulduğu Uzay Çatı altında alışveriş için gelen vatandaşlarla satıcıları uyararak, 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine gönderdi. Köle, alışveriş yapmak için pazara gelen 70 yaşındaki bir vatandaşı uyarırken vatandaş, "Ben cahil değilim" dedi. Köle "Cahil değilim diyorsun ama kurallara uyalım" deyince vatandaş "Ben ne yiyeceğim" karşılığını verdi. Köle, "İhtiyacınız olduğunda 112, 155, 156'yı arayın, vefa hattımız var. Hayati ihtiyaçlarınızı gidermek için polis, jandarma sizin emrinizde. Sizin sağlığınız, toplum sağlığı bizim için çok önemli. Lütfen duyarlı olalım. İhtiyaçlarınızı evinize kadar getiriyoruz" dedi.

Burdur'da iki gündür yasağa uymayarak sokağa çıkan yaklaşık 250 kişinin polis ekipleri tarafından evlerine gönderildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Banka önündeki vatandaşlar

Polisin megafonlu uyarısı

Pazar yerinde uyarı

Detay

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Eskişehirliler çağrılara uymadı, sokaklar ve banka önleri doldu

ESKİŞEHİR'de, 'evde kal' çağrılarına uymayan halk, banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralına da uymadıkları gözlendi. Polis ekipleri de sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için park ve bahçelerde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklarken, zorunlu olmadıkça da dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti. Ancak 'evde kal' çağrılarına uymayan Eskişehir halkı, sokakları doldurdu. Sadece gençlerin maske ve eldiven kullandığı gözlendi. Hafta başı olması nedeniyle banka şubelerinin önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Maaş promosyonlarının yanı sıra diğer işlemler için kuyrukta bekleyenlerin, uzmanların önerdiği 1 metrelik 'sosyal mesafe' kuralına da uymadıkları görüldü.

POLİS DEVRİYE GEZİYOR

Eskişehir'de, sokakların yanı sıra park ve bahçeler, trafiğe kapalı alanlar insan kalabalığı ile doldu. Hamamyolu Caddesi'nde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2'şer kişilik devriye ekipleri görevlendirildi. Polis ekipleri, park ve bahçelerde gezerek 65 yaş ve üstü vatandaşları uyararak, evlerine gitmelerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

Eskişehir Köprübaşı kalabalık sokak

-Sokakta yürüyenler detay

-Banka kuyruğunda bekleyen yaşlılar

-Polis ekiplerinin Hamamyolu caddesinde yaşlıları uyarması

-Polis ekipleri kimlik kontrolü

-Vatandaş Röp

-Polisin evde kalanlarla konuşması.

-Parkta oturan yaşlılar

-Banka önü kuyrukta bekleyenlere kolonya ikramı

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor

RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla önceki gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar, verilen izinle girdikleri evlerini boşaltmaya başladı. Vatandaşlar, yeni ev tutana kadar yakınlarının yanında ya da tahsis edilen yurtlarda kalacak.

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında pazar günü çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı teknik incelemede bina taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanına ya da tahsis edilen yurtlara yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

EŞYALARINI BOŞALTIYORLAR

Binada yaşayanlara eşyalarını tahliye etmeleri için izin verildi. Ekipler bina giriş kapısındaki mührü söktü. Polis ekipleri giren ve çıkanları kayıt altına aldı. Vatandaşlar girdikleri evlerini boşaltmaya başladı. Kimi özel bir kaç eşyasını aldı, kimileri ise eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar, yeni ev tutana kadar yakınlarının yanın da ya da tahsis edilen yurtlarda kalacak.

Binadaki dairesini boşaltan Hayrullah Tibet, "Kolonların patladığını duyduk, tedbir amaçlı boşaltıyoruz. Şimdi özel eşyalarımızı almaya başladık sonrasında da büyük eşyaları taşıyacağız" dedi. Gönül Sevim ise "Çok üzgünüz ama inşallah kazasız belasız bu duruma atlatacağız. Yetkililer izin verdiler, şimdi eşyalarımızı çıkarmaya başladık. Hızlıca binamızı tahliye edeceğiz" diye konuştu.

Çay Apartmanı Yöneticisi Gökhan Sarı da "Taşıyıcı kolonlarımız çatladığı için binamıza tahliye kararı alındı. Bina mühürlenmişti, tehlike devam ediyor ancak vatandaşların eşyaların alabilmeleri için mühür açıldı, hızlıca eşyaların tahliyesini yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bina sakinlerinin içeriye girmesi

-Eşyalarını taşıyanlar

-Balkondan halı atanlar

-Bina sakinleri ile röportajlar

-Detayar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

BOYUT: 202 MB.

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Evden çıkamayınca aradığı polislerle maaşını çekmeye gitti

ŞIRNAK'ta evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Mehmet Yemez (70), polisler eşliğinde bankaya giderek maaşını çekip, evine döndü.

65 yaş ve üstü ile kronik hastalara evden çıkmamaları yönünde getirilen kısıtlama sonrası Şırnak 'ta Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, başta sağlık olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılanıyor. Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı olan ve kimsesi olmayanlar için polis, jandarma ve zabıta ekipleri seferber oldu. Ekipler, evden çıkamayanların market alışverişini yaptı.

Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Yemez, bankadan maaşını çekmek için '155 Polis İhbar Hattı'na çağrıda bulundu. Görevlendirilen 2 polis memuru ve 1 bekçi Mehmet Yemez'i eldiven ve maske takarak evinden alıp, maaşını çektirdikten sonra evine bıraktı.

Yapılan uygulamadan son derece memnun olduğunu belirten Yemez, "Ben telefon açtım. Param kalmamıştı. Polis arkadaşlar geldiler. Para almak için beni bankaya götürdüler. Onlara çok teşekkür ederim. Devletimize, valimize çok teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Polislerin vatandaşa maske ve eldiven vermesi

Vatandaşın evden alınıp bankaya götürülmesi

Bankadan görüntü

Polislerin Cumhuriyet meydanında anons yapması

Polislerin vatandaşları uyarması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 413 MB

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Vatandaş meydandan uzaklaşmayınca banklar söküldü

Isparta'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden yaşlıların en fazla bulunduğu Kaymakkapı Meydanı'ndaki banklar bu sabah söküldü.

Isparta'da koronavirüs nedeniyle günlerdir yapılan uyarılara rağmen günboyu Kaymakkapı Meydanı'ndaki banklarda oturmaya devam eden yaşlılar, sokağa çıkma yasağına dahi aldırış etmeyince belediye yaz aylarında yapmayı planladığı meydan düzenleme çalışmalarını erkene çekti. Bu sabah itibarıyla çok sayıda işçi ve iş makinesi ile meydana gelen ekipler, önce bankları kaldırdı, ardından meydanda bulunan taş döşemeleri yerinden sökmeye başladı.

POLİS SIK SIK ANONSLA UYARDI

Alınan tüm önlemlere rağmen çeşitli bahanelerle sokağa çıkmaya devam eden 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. Yaşlıların yoğun olarak bulunduğu ve akşama kadar vakit geçirdiği meydanda polis, ekip araçlarından evlerine dönmeleri yönünde anons yaptı.

Yaşlı bireyleri evde tutmak için halk otobüslerinde uygulanan 65 yaş üstü kişilere ücretsiz otobüs uygulamasının kaldırılması gerektiğini savunan Ispartalılar, belediye ve Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin bu konuda acilen karar alması gerektiğini söyledi. Otobüs ücretsiz olunca yaşlıların evde canı sıkılan çarşıya indiği kaydedildi.

Kaymakkapı Meydanı'nda aynı anda 100 kişinin oturabileceği şekilde banklar bulunuyor. Özellikle havanın iyi olduğu günlerde bu banklar tamamen dolu oluyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bankların sökülmesi

İşçilerden detaylar

Bankların traktöre yüklenmesi

HABER -KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, -

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Evlerinde kalanlara ücretsiz ekmek dağıtıldı

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesindeki İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'yla birlikte ihtiyaç sahibi 100 kadar haneye ücretsiz ekmek dağıttı.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte mahallede uyarıları dikkate alarak sokağa çıkmayanlardan ihtiyaç sahiplerini belirledi. Yalaman Camisi İmam Hatibi Evren Yıldız, müezzin Ahmet Rıza Oran ve muhtarlık azası Erhan Erkmen ile birlikte 65 yaş ve üstü yaşlıların evlerini ziyaret eden grup, ücretsiz ekmek dağıttı. Muhtar Hüseyin Alparslan, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlıları belirlediklerini ifade ederek, "Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Odunpazarı Kaymakamlığımızın bize ilettiği bilgileri mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uysun. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz" dedi.

Muhtarlığın ihtiyaçlarını karşıladığı görme engelli 75 yaşındaki Kadriye Şen de ellerinden geldiğince eşiyle evden çıkmadıklarını söyledi. Herkesi korona virüsüne karşı evde oturmaya çağıran Şen, "Elimizden geldiğinde evden çıkmamaya çalışıyoruz. Muhtarımız ve gelenler tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Mümkün olduğunca kimse evden çıkmasın. Gençlere yazık, kimse kimseye bulaştırmasın. Herkes evinde kalsın, sağlığına dikkat etsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İstiklal mahallesi muhtarı Hüseyin Alparslan

-Muhtarlık binası detay

-Muhtar Hüseyin Alparslan hazırlık

-Ekmek kasaları ve poşete konması

-Muhtar Hüseyin Alparslan röp.

-Yaşlı aileye ekmek götürülmesi

-Kadriye Şen röp.

-Muhtar ve Vefa heyeti detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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CİNAYETİN NEDENİ TRAFİK KAZASIYMIŞ

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (2)

Konya'da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner S. (39) ile arkadaşı Görkem G. (42), saklandıkları bağ evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Okşak'ın otomobiliyle araçlarına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna kaçtığını, burada yaşanan tartışma sırasında da olayın gerçekleştiğini söylediler.

Saat 02.00 sıralarında yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganların kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Böylelikle de şüphelilerin Soner S. ve Görkem G. olduğu belirlendi. İki şüpheli, saklandıkları arkadaşlarına ait bağ evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

TRAFİK KAZASI YAPMIŞLAR

Şüpheliler ifadelerinde, Halef Okşak'ın otomobiliyle araçlarına çarptıktan sonra kaçmaya başladığını, kendilerinin de takip ettiklerini anlatarak, Okşak'ın olayın yaşandığı akaryakıt istasyonuna girdiğini, burada çıkan tartışmada olayın gerçekleştiğini ifade ettiler.

112'Yİ ARAYIP, AMBULANS İSTEMİŞLER

Soner S.'nin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği cinayetin ardından şüphelilerin 112'yi arayarak yardım istedikleri saptandı. Şüphelilerin, ihbar telefonunda, kaza yaptıklarını, bir kişinin yaralı olduğunu, bulundukları yere ambulansın gelmesini istedikleri belirlendi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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