DHA YURT BÜLTENİ-18

Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Gürsu ilçesi İnegöl karayolunda süt tankerinin bariyerlere çarpması nedeniyle çıkan ve yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, tanker kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 2 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Küle dönen tanker, çekiciyle yoldan çekilmesiyle yolun tamamı trafiğe açıldı. Öte yandan sürücü Yılmaz Aka (62), ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mehmet İNAN/BURSA,

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Kavga ettiği kardeşlerden birini öldürdü, diğerini yaraladı

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde hayvancılıkla uğraşan M.K. (21), henüz bilinmeyen bir nedenle kavgada ettiği Mehmet Dönmez'i (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kardeşi Nazım Dönmez'i (36) ise aynı silahla ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Arslanpınarı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki hasat edilmiş mısır tarlası içerisinde hayvanlarını otlatan Mehmet Dönmez ve kardeşi Nazım Dönmez, kendileri gibi hayvancılıkla uğraşan M.K. (21) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü sataşmanın büyümesi üzerine M.K. yanındaki av tüfeğiyle Mehmet ve Nazım Dönmez kardeşlere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarda ağır yaralanan Dönmez kardeşler, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Dönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisine devam edilen Nazım Dönmez'in ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı M.K.'yı fazla uzaklaşamadan yakalayan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki jandarma ve kalabalık

Olayın gerçekleştirdi mısır tarlası

- Olay yeri şeridi ve dubalar

Ölen Mehmet Dönmez'in ve yaralanan Nazım Dönmez'in sağlık fotoları

Süre: 01'03" Boyut: 30,3 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı veren 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olan kişiler, kameriyeye el yapımı bomba koyarak patlattıç Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olay dün öğle saatlerinde Sapanca Gölü'nün Kartepe mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelenler işyeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Bu sırada kameriyeye el yapımı bombayı koyanlar patlattı. Bomba büyük bir gürültü ile patlarken, kameriye yerle bir oldu. Restoranda çalışan Suriye uyruklu A.A.A. yaralanırken, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 4 kişinin işyeri sahibi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu, el yapımı bombayı patlatarak gözdağı vermek istedikleri öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.S., M.C.T. ve M.F.S. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.C. ise Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10 GÜN ÖNCE DE BOMBA BULUNDU

Bu arada, yaklaşık 10 gün önce aynı restoranda siyah poşet içerisinde aynı tipte patlayıcı madde ele geçirildi. Restoranda bulunanların ihbarı üzerine jandarma patlayıcıya el konuldu. Jandarma iki olayın birbiri ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeden çıkışları

Detaylar

HABER: Dinçer AKBİR/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

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Birçok ilin kavşak noktası Kırıkkale'de bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan vatandaşlar, pek çok ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarındaki trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de bugün 100 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı belirtildi. Karayollarında zaman zaman meydana gelen trafik kazalarında can kaybı yaşanmazken, ufak çaplı yaralanmaların olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

Yollardan görüntü

Araç kuyrukları

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Küçükbaş yüklü TIR'a başka bir TIR çarptı, 3 kişi yaralandı, onlarca hayvan öldü

GAZİANTEP'te, küçükbaşları taşıyan ve arızalanarak emniyet şeridine geçmeye çalışan TIR'a arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, onlarca küçükbaş öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 20'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa'dan Gaziantep'e küçükbaş kurbanlık taşıyan Halil Çakır yönetimindeki 63 ALL 234 plakalı TIR, arıza yaptı. Küçükbaş yüklü TIR'a emniyet şeridine geçtiği sırada arkasından gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 GB 704 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'daki koyunlar yola savruldu. TIR sürücüleri ile yanlarındaki 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yola savrulan onlarca hayvan ise öldü.

YARALI KOYUNLARA SU İÇİRDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı olan hayvanlara elleriyle su içirerek güvenli alana taşıdı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda araçların çekilmesi ve yolun yıkanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekipleri

Kaza yapan araçlar

TIR'da bulunan koyunlar

İtfaiyecilerin su içirmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB

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