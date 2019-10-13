Dha yurt bülteni - 19

Yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDILAR

Bilecik'te silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Recep Sert ve diğer tutukluların adliye çıkışı

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Karamollaoğlu: 'Onlar bizim stratejik müttefiklerimiz' der ve yola çıkarsanız, böyle yarı yolda bırakırlar

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin aldığı Türkiye'ye karşı silah satışı ambargosu kararı ile ilgili, "Siz, yarın size pusu kurabilecek olan, adeta sizin kuyunuzu kazmak isteyen ülkelerle, 'onlar bizim stratejik müttefiklerimiz' der ve yola çıkarsanız, böyle yarı yolda bırakırlar. Maalesef bu bize bir ders olmalı" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Yalova'da, Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Saadet Partili Mücahit Kaçar'ı ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve meclis üyeleri ile partililerce karşılanan Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TEK DUAMIZ KISA SÜREDE HAKİMİYETİN SAĞLANMASI VE BARIŞIN TESİSİ'

Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşan Karamollaoğlu, "Biz tabi ki Silahlı Kuvvetlerimizle kısa zamanda başarılar elde edip çatışmaların sonuçlanmasını arzu ederiz. Tabi çatışmaların ne zaman biteceği belli olmaz. Ona da bir tarih vermek mümkün değil. Tek duamız bu işin uzamandan, kısa zamanda neticelenmesi, kısa zamanda orada hakimiyetin sağlanması ve barışın tesisi. İnşallah Silahlı Kuvvetlerimiz de bunu yapacak güce ve imkana sahiptir. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

'MAALESEF BU BİZE DERS OLMALI'

Avrupa ülkelerinin aldığı kararlarla ilgili yöneltilen soruya ise Karamollaoğlu, şu şekilde cevap verdi:

"O noktada maalesef içimiz rahat değil, şundan dolayı; bugüne kadar biz bu bölgedeki tüm problemlerin bu bölgedeki ülkeler tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladık. Ne Amerika'nın ne Rusya'nın burada çözüme katkı sağlayabilecekleri kanaatinde değiliz. Hele Amerika'nın kesinlikle. Çünkü Amerika ve İsrail aynı istikamette politika üreten ülkeler. İşte bunun da ne kadar önemli olduğunu Avrupa'nın gösterdiği, Avrupa ülkelerinin gösterdiği tavırla daha açık görüyoruz şimdi. Bunu böyle olabileceğini dikkate alarak baştan beri hükümetlerin politika belirlemeleri gerekir. O zaman belki bu kavgaya bile ihtiyaç doğmazdı. Ama siz yarın size pusu kurabilecek olan, adeta sizin kuyunuzu kazmak isteyen ülkelerle, 'onlar bizim stratejik müttefiklerimiz' der ve yola çıkarsanız böyle yarı yolda bırakırlar. Maalesef bu bize bir ders olmalı. Ders de alıyor muyuz almıyor muyuz pek belli değil maalesef. Bugün bile Ortadoğu'da barış tesis edilmek isteniyorsa bu bölgedeki ülkeler bir araya gelmek mecburiyetinde. Onun için hükümetlerin gayret göstermesi icap eder. Bu laf olarak söylenir, tatbikata konmazsa bunun bir ehemmiyeti kalmaz ki. Bundan dolayı maalesef üzüntü duyuyoruz. Özellikle Amerika'nın çifte standardı herhalde bu harekat vesilesiyle ortaya net olarak çıktı. Çok net gözüküyor. Allah yardımcımız olsun ve dua ediyoruz her zaman olduğu gibi Allah akıl fikir versin hepimize."

SP Lideri Karamollaoğlu, Tavşanlı ziyaretinin ardından karayoluyla İstanbul'a hareket etti.

Görüntü dökümü

-Genel başkanın gelişi

-Detaylar

-Açıklama

Süre: 4.23 dakika, Boyut: 491 MB

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER, Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,

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MİNİBÜS, TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPTI: 5 YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, biber yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan minibüsteki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, İslahiye- Hassa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Hakan (60) yönetimindeki 27 BME 06 plakalı minibüs, önünde ilerleyen E.H.'nin (42) kullandığı kırmızı biber yüklü 27 SC 449 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüsün sürücü araçta sıkışırken, aynı aileden Gülay (38) Mehmet (15), Umut (14) ve Emirhan Çiftçi (12) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü E.H. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Güvenlik güçlerinin çalışması

Acil girişi

Yaralıların ambulanstan alınıp acile götürülmesi

-Ambulans hareketliliği

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB

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TRAKTÖR OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, traktörün çarptığı otomobilin sürücüsü Ali Türkmenoğlu hayatını kaybetti, yanındaki Yusuf Türkmenoğlu ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Siverek-Viranşehir yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Musa G'nin kullandığı 53 HE 894 plakalı traktör, Ali Türkmenoğlu yönetimindeki 80 LA 890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Türkmenoğlu ile yanında bulunan Yusuf Türkmenoğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Türkmenoğlu doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Yusuf Türkmenoğlu ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Acil servis önü

Toplanan kalabalık

Ambulans ve güvenlik güçleri

Morg ve cenaze aracı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 332 MB

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YANGIN İHBARINA GİTTİ, KENDİ EVİNİ SÖNDÜRDÜ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir evde bacadan çıkan yangın kısa sürede çatıya yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibindeki erlerden İsmail Fatih Eren'in (28) evinde çıkan yangın, müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Eren, yangın sonrası eşi C ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.?

Yangın, saat 20.00 sıralarında, Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesi'ndeki evde çıktı. Evin bacasından çıkan yangın kısa sürede çatıyı sararken, alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibinden İsmail Fatih Eren, yanan binanın kendi evi olduğunu görünce şoke oldu. Ekip yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın müdahale sonucu söndürüldü. Yangın sonrası İsmail Fatih Eren, büyük korku yaşayan eşi Ceyda Eren (25) ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.

Nöbet saatinin dolmasına dakikalar kala yangın ihbarına gittiklerini ve yangının kendi evinde olduğunu belirten itfaiye eri İsmail Fatih Eren, "Yangının kendi evimde görünce büyük şok yaşadım. Yangını söndürmek için itfaiye merdivenine çıkarken zorlandım. Eşim ve çocuğuma Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı. Evde de büyük bir zarar oluşmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangına müdahaleden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),