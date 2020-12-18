Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de - Son Dakika

Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de

18.12.2020 17:12
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de, System.String[]

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda kediden danaya, fareden deveye birçok engelli ve şiddet görmüş hayvana bakılıyor.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda kediden danaya, fareden deveye birçok engelli ve şiddet görmüş hayvana bakılıyor. Son olarak cinsel saldırıya uğrayan 2 aylık buzağıyla annesi ve darbedilen görme engelli eşek kurtarılarak barınağın yeni misafirleri oldu. AHBAP Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent, "Hayvan hakları yasası bir an önce çıksın. Artık cidden dayanamıyoruz. Şunu anlamak gerekiyor, bu görüntüler çocuklarımız için bir travma sebebi. Artık yasanın çıkması, bununla beraber hayvanlara işkence yapanların mala zarar vermek yerine cana zarar vermekten ceza almasını bekliyoruz" dedi.

Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı, kediden danaya, fareden deveye birçok engelli, şiddet görmüş ve hasta hayvana ev sahipliği yapıyor. Çiftlik ilk olarak, Rize'nin İyidere ilçesindeki kurban pazarından kaçan, yüzerek geldiği Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan fenomen boğa 'Ferdinand'ın buraya getirilmesiyle duyulmuştu. Yine Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Erzincan Üzümlü'de mezbahaya götürülürken kaçıp, yaklaşık 1 ay süren aramalar sonucu 10 kilometre uzaklıkta ve 3 bin 200 metre yükseklikteki yaylada bulunan 200 kiloluk 'Moritos' isimli boğa da buraya getirilmişti. Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent öncülüğünde kurtarılan birçok can dostunun ayrı bir kurtarılma hikayesi bulunuyor. Can dostları, yeni yaşamlarına başladıkları barınakta huzurlu ve sağlıklı günler geçiriyor. Koronavirüs sürecini kızı ile aynı zamanda evinin de bulunduğu barınakta geçiren Sibel Çakır, zor günler geçirmiş bu canlılara ilgiyle bakıyor.

Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın son konukları ise Antalya Gazipaşa'da cinsel saldırıya uğrayan 2 aylık buzağı ve annesiyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde vahşice darbedilen görme engelli eşek oldu. Birer gün arayla çiftliğe getirilen hayvanlar da korumaya alındı. Ayrıca bir eşek daha şiddet mağduru olduğu için çiftliğe getirildi.HALUK LEVENT: HAYVAN HAKLARI YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKSINBarınağın yeni misafirlerini görmek için gelen sanatçı Haluk Levent yaptığı açıklamada, "Diyeceğimiz şu. Hayvan hakları yasası bir an önce çıksın. Artık cidden dayanamıyoruz. Şunu anlamak gerekiyor; bu görüntüler çocuklarımız için bir travma sebebi. Artık yasanın çıkması, bununla beraber hayvanlara işkence yapanların mala zarar vermek yerine, cana zarar vermekten kesinlikle ceza almasını bekliyoruz. Artık hayvan hakları yasası bir an evvel Meclisten geçsin. Yıllardır Meclisteki tüm siyasi partiler istiyor ancak neden Meclisten geçmiyor anlamıyoruz" dedi. Ünlü sanatçı Haluk Levent, hayvanların geri kalan zamanlarında çiftlikte huzurlu ve mutlu vakit geçireceklerini vurguladı.'KÖPEKLER ADAMDAN DAHA VİCDANLI ÇIKTI'

Hayvanların koruma altına alındığı çiftliğin yöneticisi Sibel Çakır, "Buraya, Alanya'da annesinin gözleri önünde cinsel saldırıya uğramış bir buzdağımız annesi ile geldi. Annesinin orada kalmasına gönlümüz razı olmadı. Sevgili Haluk Levent de buna müsaade etmedi. Aynı gün bu kez Elbistan'dan gelen bir haberle sarsıldık. Gözü kör bir eşek bir vatandaşın sopayla saldırısı sonucu başından yaralandı. Kangal köpeklerine parçalatılmak istendi. Köpekler adamdan daha vicdanlı çıktı. Eşeğe bir şey yapmadılar. Hemen harekete geçtik. En sonunda eşek sağ salim bulundu. Yine Haluk Levent devreye girdi. Eşek hazırlandı buraya getirildi" dedi. Bir eşeğin daha şiddet mağduru olduğu için çiftliğe getirildiğini belirten Sibel Çakır, hayvanlara yönelik işlenen suçlarda cezaların ağırlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bir an önce hayvan hakları kanununun yeniden düzenlenip ceza kanununa geçmesi ve ciddi oranda hapis cezalarının verilmesini istiyorum. Yani yaralı, kör bir eşeğe video çekilip vuruluyorsa buna dur denilmesi lazım" dedi.


Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de
Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de

Kemalpaşa, Çiftlik, Şiddet, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesi ile dövülen eşek İzmir'de - Son Dakika


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