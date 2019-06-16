DHA YURT BÜLTENİ - 22

MARDİN'DE İKİ AİLE ARASINDA 'MUHTARLIK' KAVGASI: 22 YARALI

MARDİN'de, iki aile arasında 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silah, taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada 22 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan iki aile arasında 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma mahallede güvenlik önemlerini alarak, geniş çaplı soruşma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mardin Devlet Hastanesi

- Acil Servis

- Acil önündeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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İNEGÖL'DE PASAJIN KALORİFER DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

Bursa'da bulunan Tabakoğlu Pasajı'nın kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, pasajda bulunan diğer dükkanlara sıçmadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan Tabakoğlu Pasajı'nda meydana geldi. Pasajın kalorifer dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden pasaj esnafları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürülürken kalorifer dairesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Pasajdan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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HOLLANDALI KADINA TECAVÜZLE SUÇLANAN 2 AFGAN TUTUKLANDI

İSTANBUL'dan yürüyerek Konya'ya giden Hollandalı Annelot Rosemijn (27) adlı kadına, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tecavüz ettiği iddia edilen Afgan uyruklu Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26), jandarma tarafından kısa sürede yakaladıktan sonra tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemarkaya köyü Yapraklı mevkiinde meydana geldi. Hollandalı Annelot Rosemijn, İran'dan İstanbul'a, oradan da yürüyerek Konya'ya giderken, Bolvadin'de 2 Afgan'ın tecavüzüne uğradığını iddia etti. 2 şüphelinin elinden kurtulan Rosemijn, bölgede hayvanlarını otlatan bir çobandan yardım istedi. Çoban durumu Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, Annelot Rosemijn'in ifadesi doğrultusunda kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Afgan uyruklu 2 şüpheliyi aramaya başladı. Jandarma ekipleri drone ve arama köpekleri de kullandıkları çalışmalar kapsamında Aziz Eskandari ve Sayd Ahmet Sadıgi'yi kısa sürede yakaladı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Bölgede çobanlık yaptığı öğrenilen Afgan şüpheliler verdikleri ifadede suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Annelot Rosemijn ise işlemlerinin ardından Bolvadin'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Afyon Adalet Sarayı (ARŞİV)

Haber. Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

ADANA'da, belediye otobüs şoförü Zeliha Elbüken, yolculardan Zilfo Adıyaman'ın kalp krizi geçirmesi üzerine aracın istikametini değiştirerek yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüsteki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken'e haber verdi. Bunun üzerine otobüsün istikametini değiştiren Elbüken yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay saniye saniye belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken'e belediye ve Adıyaman'ın ailesi tarafından teşekkür edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri

- Otobüs şoförü ve diğer yolcuların yaşlı adamı otobüsten indirmesi

Haber: Can ÇELİK-Akif ÖZDEMİR/ ADANA,

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2 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİ, ÖLÜ BULUNDU

İZMİR'in Buca ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Ali Can (29), ormanlık alanda ölü bulundu.

Arkadaşlarıyla birlikte 2 gün önce Şahin Tepesi'ne gelen Ali Can bir anda kayboldu. Can'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Arama çalışmaları başlatılırken, Can'ın cansız bedeni, bugün Şahin Tepesi'nde bulundu. Çalılıklar arasında bulunan Ali Can'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı (2)

ÇOCUKLAR MALATYA'DA BULUNDU

Adıyaman'da oturan Nazlı Ö.'nün, velayeti boşandığı eşi Seyfettin Ç.'de olan 7 ve 12 yaşında 2 çocuğunu Malatya'ya kaçırdığının belirlenmesinin ardından Malatya polisi harekete geçti. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, Nazlı Ö.'nün kentte yaşayan akrabalarının ifadelerine başvurdu. Ekipler kentin girişlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek Nazlı Ö.'nün çocuklarıyla saklandığı evi tespit etti. Akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte gittiği evde bulunan Nazlı Ö., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Seyfettin Ç. ise Adıyaman'dan polis ekiplerince Malatya'ya getirildi. Emniyette bekletilen 2 çocuğun ise kime verileceğine soruşturmayı başlatan savcılığın karar vereceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma devam sürüyor.

Haber: MALATYA

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